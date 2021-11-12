Ничья Украины, паритет и для молодежки, Джеррард в АПЛ. Главные новости за 11.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команда Петракова владели преимущество в спарринге с болгарами, однако ей это не помогло, но и это не все наши новости на сегодня. Паритет оформила и команда Ротаня, Испания воспользовалась подарком шведов, Бразилия оформила путевку в Катар, Роналду не обыграл Ирландию, а Джеррард возглавил клуб из чемпионата Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.