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Павелко подтвердил, что Шевченко мог возглавить сборную Турции

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Но что-то не получилось

Павелко подтвердил, что Шевченко мог возглавить сборную Турции

Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции.

"Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось.

Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное", – сказал Павелко.

Напомним, Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. Летом текущего года у тренера завершился контракт с УАФ, и пролонгации не было. Была информация, что Шевченко отказался продолжать тренировать Украину из-за разногласий с главой УАФ Андреем Павелко. Но впоследствии сам тренер дал пресс-конференцию, где объяснил, что не продлевать контракт было инициативой УАФ.

7 ноября Шевченко стал главным тренером итальянской команды из Серии А "Дженоа".

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко
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Источник:
Радио НВ

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Комментарии (1)
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zafo45
12.11.2021 в 15:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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