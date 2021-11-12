Павелко подтвердил, что Шевченко мог возглавить сборную Турции
Но что-то не получилось
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции.
"Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.
Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось.
Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное", – сказал Павелко.
Напомним, Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. Летом текущего года у тренера завершился контракт с УАФ, и пролонгации не было. Была информация, что Шевченко отказался продолжать тренировать Украину из-за разногласий с главой УАФ Андреем Павелко. Но впоследствии сам тренер дал пресс-конференцию, где объяснил, что не продлевать контракт было инициативой УАФ.
7 ноября Шевченко стал главным тренером итальянской команды из Серии А "Дженоа".
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