Павелко подтвердил, что Шевченко мог возглавить сборную Турции

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции.

"Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось.

Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное", – сказал Павелко.