Павелко: Мы полностью закрыли все оффшорные схемы в украинском футболе

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о бюджете Ассоциации, а также заявил, что ликвидировал все офшорные схемы в украинском футболе.

– Какой годовой бюджет УАФ?

– В ковидный 2020 год бюджет был 515 миллионов гривен. В нем нет денег из государственного бюджета и украинских налогоплательщиков. Здесь есть доходы от УЕФА, телеправ, спонсоров и партнеров. Впервые, с моим приходом, мы убрали мелкие, неизвестные компании–аудиторов и привлекли большие: BIG 4, которые аудируют ФИФА и УЕФА и имеют возможность сопоставить все наши отчетности.

– Это было после скандала с закупкой искусственного покрытия?

– Это была большая фейковая атака, в которой были изменены все данные. Аудиторская компания была с 1-го моего дня на должности президента УАФ. С этого же дня старое руководство ФФУ очень настаивало, чтобы были маленькие ручные старые частные аудиторские компании, которые бы, как и раньше, закрывали какие-то дыры. Но моим решением было сразу привлечь топ аудиторов мира, которые с первого же дня ведут нашу аудиторскую проверку.

Также мы закрыли полностью все оффшорные схемы, которые были в украинском футболе всю жизнь. Они были через UFI, через Newport. Мы закрыли все поступления напрямую, впервые это сделали. Наша отчетность всегда есть на каждом конгрессе. По уставу, мы отчитываемся перед делегатами конгресса, они видят всю отчетность от наших внутренних аудиторов, от внешних аудиторов. И на сегодняшний день никаких не было от них претензий или обвинений, которые запускались большой информационной войной на протяжении последних трех лет.