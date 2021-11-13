Возвращение Алвеса в Барсу, перенос матча Черноморец - Динамо. Главные новости за 12 ноября

Следом за Хави, в каталонский клуб возвращается другая легенда нулевых - бразилец Дани Алвес. Но если Хави стал главным тренером команды, то его экс-товарищ по клубу будет защищать "сине-гранатовые" цвета в качестве игрока. С фулбеком был обговорен контракт до лета 2022-го года, который он сможет подписать с первого января. В составе "Барсы" Алвес успел провести 391 матч и завоевать 23 трофея. Последним клубом в его карьере был бразильский "Сан-Паулу".
Завершилась очередная порция отборочных матчей на Чемпионат мира-2022. Пройдемся по наиболее интересным играм. Сборная Англия без особых проблем уничтожила Албанию, а Харри Кейн оформил хет-трик. В этой же группе Польша обыграла Андорру, что позволило им оформить выход в стыковые матчи. И это как минимум. Веселую перестрелку выдали Австрия и Израиль (4:2, Манор Соломон не забивал), а Дания впервые в отборочном цикле пропустила. Это, что интересно, не помешало скандинавам обыграть Фареры. В центральном матче дня Италия и Швейцария поделили очки - 1:1. Их разборка за первое место откладывается до последнего тура.
В 15-м туре УПЛ между собой сыграют "Черноморец" и "Динамо". Изначально поединок должен был пройти в Одессе, но в пятницу стало известно, что встреча состоится в столице. Официальная причина такого решения не называется, однако по слухам, с просьбой обратилась гостевая команда. По данным Meta-ratings, перенос должен помочь чемпиону Украины лучше подготовиться к игре против "Баварии" в Лиге Чемпионов. Напомним, что в составе "Черноморца" сейчас выступают 16 арендованных футболистов киевлян.
Проблемы со здоровьем могут стоить карьеры Серхио Агуэро. Легендарный аргентинец сейчас проходит восстановления из-за проблем с сердцем, которые были обнаружены в матче испанского чемпионата. Как передает AS со ссылкой на Catalunya Ràdio, форварда уже предупредили, что риск конца карьеры немаленький. С таким проблемами как у Куна, в футбол играть нельзя. Напомним, что летом 2021-го Агуэро перешел на правах свободного агента в "Барселону", покинув "Ман Сити".
Еще одна новость из столицы. Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", форвард "бело-синих" Самба Диалло начал тренироваться с основной командой чемпиона Украины. Ранее в этом сезоне он работал с юниорами, где зарекомендовал себя с положительной стороны. Его прогресс не прошел мимо Мирчи Луческу, который решил задействовать игрока за основную команду. Вполне возможно, что дебют Диалло состоится уже в ближайшем туре, когда "Динамо" сыграет с "Черноморцем". В этом сезоне 18-летний форвард забил 13 голов в 15-ти играх за юношескую команду.
Английская премьер-лига назвала лучших в октябре. Приз самого ценного игрока получил форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Египтянин в четырех играх забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. А вот награда лучшего тренера отправится в Лондон. Её там будет ждать Томас Тухель. Коуч "Челси" добыл четыре победы в четырех играх октября, что помогло "синим" удержаться на вершине таблицы АПЛ. Отметим, что разница голов лондонцев - 14:1.