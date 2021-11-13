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Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три

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(9 голосов)

А еще хочет заниматься одеждой

Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три

Новина українською

Жена вингера "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась мнением, сколько должен получать ее спутник:

“ – Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?

– Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?

– От 10 000 евро.

– Сколько нужно тебе, если без дочери?

– Три. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

– Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.

– Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.

Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве ”, – сказала Анна.

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В статье: Александр Зубков Даша Савина
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(9 голосов)
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Источник:
Красавина

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Комментарии (55)
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cucumber (Киев)
13.11.2021 в 17:07
Для чого потрібен язик жінці, особливо такий як ця, и що такого у власному житті вона зробила? Хай про це міркує Зубков якщо він не забув слів при вінчаннні на шлюб " і в біді і в радості..." вася огурцов
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+2
0
vorofan (Житомир)
13.11.2021 в 16:56
Блин, где они таких конченых находят
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 16:55
Зуб, ты сам ее выбрал) а хоть подобие борща она за такие бабки может сварить?
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+4
0
avatar
NORDOS
13.11.2021 в 16:50
три за таку дорогоя гарнішу й слухнянішу за штуку знайду
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+1
0
Zonder (Днепр)
13.11.2021 в 16:43
Шкура...помнится у Алиева такая же была
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+5
0
kalan-86 (Анкара)
13.11.2021 в 16:12
Вот где они этих безмозглых находят?! Диву даюсь. Ведь столько вокруг умных , скромных и красивых девушек, но нет, именно футболисты любят чтоб губы побольше , а мозгов обязательно поменьше.
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+8
0
DK с 6 лет (Киев)
13.11.2021 в 15:58
Мда, вот это курица.
Ответить
+7
0
Unselfish (Белая Церковь )
13.11.2021 в 15:57
А для того, что бы ты, тупая курица, могла завести типа бизнес, надо что бы муж все организовал и проплатил, а ты только пальчиком тыкала, типа великая шефиня. Обычная нашейница, не более того.
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+9
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2021 в 15:30
Курка типова
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+7
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:51
Хто його знає...Може так і треба, це краще чим буди дружиною нищого дебіла-диванного футбольного ексПерда, якого кормить дружина...
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+1
-5
simply_the_best (Львов)
13.11.2021 в 16:32
Ви що таке тут писати?). На цьому сайті у всіх порядні , приємні жінки- красуні ( звичайно, цнотливі і в рази гарніші від таких от чк Зубкова), які взагалі не ведуться на гроші, тому що весь час працюють, щоб забезпечити свого люблячого футбол чоловіка.
0
-1
avatar
Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 15:28
Мда..іноді краще помовчати....Від 10 000 євро? Планочку хай опустить) Каже що нічого з дорогих речей не купує, але 3000 євро потребує)) Одягом можна займатися не лише в Києві))) Можна подумати в інших містах люди голі ходять...
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+7
-1
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:25
Ще одна "модельєрша". Чи для неї "займатися одягом" - це його носити? І чомусь жінці Малиновського перебування в Бергамо, а не в Києві, не завадило відкрити своє ательє.
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+6
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:31
Не критикуй ! Це по-любому краще шалави Морозюка чи переборчивої футболістами суперклюбів Даші...
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0
-5
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:40
Тобі твої чоботи тиснуть? Чого на всіх кидаєшся? Анекдот тобі не смішний, Одеса тобі не таке місто, класики гумору тебе дратують... Викидай ті чоботи на сміттярню, і додай тужи ж сміття з голови.
+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:54
Що ти несеш "кернесживец" ??? Одеса - чудове місто, але багато там жителів довбо....в ! Таких багато і в Харкові !
0
-4
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 16:30
Зате ти - унікальний довбо... навіть для Василькова.
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 17:10
а мож она имеет в виду, что будет сэконд бусиками возить, и на таможне будет за обилечивание решать) как раз найдет мужу место в Минтае на закате карьеры)))
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0
0
avatar
K-Spirit (Киев)
13.11.2021 в 15:21
А понятно, лет пять она его еще потерпит (подоит). Анекдот №740426- Я хочу жениться на вас, я уже зарабатываю 3 тысячи. - А у меня 3 тысячи уходит только на туалетную бумагу. - Знаете, я передумал жениться. - Почему? - Я не знал, что вы такая засранка
Ответить
+3
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:32
Тупий анекдот тупої людини !
Ответить
0
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:55
Ну тупий ! Що я можу зробити ???
0
-4
Ol-g (Одесса)
13.11.2021 в 15:10
Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня... А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах... А? Доходит до вас это предложение?
Ответить
+4
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:34
Ви обично одескі поци можете тільки людей розводити ! Нічого достойного з сепарського краю не виходить !
Ответить
0
-4
vlapa (Киев)
13.11.2021 в 15:38
Хто Вас так динаміт що на людей кидаєтесь? Спокійніше...
+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:58
Так не на людей ! На сєпарів !
0
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.11.2021 в 15:09
Ну что тут скажешь, выбирают же таких куриц... Ни совести, ни чести, одни бабки в глазах. Жениться надо когда ты беден, чтобы вместе достигать поставленных целей.
Ответить
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 15:11
Коли бідний, коло вибору значно звужується...)))
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:30
І тоді в це коло не потрапляють мисливиці за заможними "папіками", які кинуть "коханого", як тільки зявляться перші проблеми. Хіба це погано?
+2
0
simply_the_best (Львов)
13.11.2021 в 16:35
Одружитися, коли ти бідний- це як в ногу собі вистрелити.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 17:00
когда ты беден, это лет в 18-19, не нагулялся еще, рано
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
13.11.2021 в 15:07
— Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцати тысяч вам за глаза хватит. (с)
Ответить
+7
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 15:04
Зуб пока не поздно уходи-- это не жена
Ответить
+8
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 15:07
Це типова соска з замашками повії.
Ответить
+5
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
13.11.2021 в 15:00
Жоны футболистов это элитные проститутки, даже если девушка норм изначально то ее испортят деньги и подружки, там узкий круг общения - футболисты с футболистами, жоны с жонами
Ответить
+6
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
13.11.2021 в 15:03
жЁны... Эх, Вася, Вася...
Ответить
+3
-3
efim423 (odessa)
13.11.2021 в 15:18
да вы.Ё.Быватся они друг перед другом , на более мозг не созрел , это не жена а домашнее животное .
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:32
А продукти для них у відділку для тварин купують?
+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:36
Ти тому женився на старій прибиральниці ????
Ответить
0
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 16:05
Тому ти шпилишся з мужиками ??? Так так , вони тебе не підведуть !!!!
Ответить
0
-3
avatar
Litb@rski (Кёльн)
13.11.2021 в 15:00
Очпуительная ,,футбольная" новость....Ну прям Месси в Ингулец перешел...Вам что в редакции на голову что-то падает....У Вас спортивное издание....ээээй
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 15:08
Це навколофутбольні новини. Все Ок.
Ответить
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
13.11.2021 в 14:58
Зубков, купи аквариум с золотой рыбкой... Пусть себе запросит троих с такой зарплатой.
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+7
0
палыч (Тарко-Сале)
13.11.2021 в 14:54
Бог дал промежность для заработка.
Ответить
+9
0
avatar
2.dc (Николаев)
13.11.2021 в 14:50
))) … забавный материал. Для чего эти откровения … наверное для веселости. Будем надеяться, ув. редакция не будет так уж сильно отвлекаться …)
Ответить
+1
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
13.11.2021 в 14:48
что не послушаешь их, так каждой принца надо ... что ж будет когда зубков карьеру закончит? Миллионы он не заработает, т.к. средний довольно футболист, эксперт с него или медиа личность - никакая ... развод и девичья фамилия? Осторожней Зубкову надо со своей жено, надеюсь у него есть брачный контракт
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+6
0
5ata4ok (Харьков)
13.11.2021 в 14:55
есть у меня знакомый... бывший вратарь, тоже пока играл- была жена, двое детей, ни дня нигде не работала. как перестал зарабатывать бросила его, еще и квартиру забрала...
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+6
0
Alarion (Киев)
13.11.2021 в 14:47
А когда он на пенсию пойдет, она его кинет
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 16:59
когда он на пенсию пойдет, ей будет уже не ради кого его кидать, пушо в своей тусовке она уже будет считаться никому не нужной старухой
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.11.2021 в 14:46
Курица ... интересно как все футболисты умудряются находить себе таких " спутниц" ???
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+8
0
5ata4ok (Харьков)
13.11.2021 в 14:50
ну, ребята они все в основном недалекие, поэтому и находятся спутницы под стать...
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+7
0
Bandura (Klagenfurt)
13.11.2021 в 14:43
тупа шмата
Ответить
+8
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 14:40
Может в Италии одеждой заниматься лучше
Ответить
+3
0
football_soccer (Украина)
13.11.2021 в 14:38
воу, какие дорогие у этой мадам...... промежности )
Ответить
+11
0
Oohhmee (Винница)
13.11.2021 в 14:29
Остановите этот мир, я хочу выйти
Ответить
+11
0
Impressed (Украина)
13.11.2021 в 14:24
Рукалицо
Ответить
+13
0


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