Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три

Жена вингера "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась мнением, сколько должен получать ее спутник:

“ – Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?

– Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?

– От 10 000 евро.

– Сколько нужно тебе, если без дочери?

– Три. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

– Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.

– Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.

Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве ”, – сказала Анна.