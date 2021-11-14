Победа Финляндии, цена на Миколенко, новичок Металлиста. Главные новости за 13 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 13 ноября

В группе D отбора к ЧМ-2022, в которой выступает и Украина, состоялись матчи предпоследнего тура. Босния и Герцеговина принимала Финляндию и капитулировала, потеряв таким образом все шансы на выход в плей-офф. Финны не забили пенальти, открыли счет (Форрс), остались перед перерывом в меньшинстве (Райтала), но удвоили преимущество во втором тайме (Лод). Боснийцы один гол отыграли, однако почти сразу пропустили от О'Шоннесси третий мяч – 1:3 в итоге. Так что Финляндия опередила Украину на два очка. В последнем туре финны сыграют с Францией, в то время как команда Петракова с Боснией.

В другом матче группы D Франция поиздевалась над Казахстаном, забив восемь голов. У Мбаппе – четыре мяча, у Бензема – дубль, еще по голу у Гризманна и Рабио. Так что Франция стала пятым участником финальной части. Шестая - Бельгия, которая после победы над Эстонией 3:1 выиграла группу Е. У бельгийцев 19 очков, у Уэльса, который идет вторым – 14. Валлийцы в последнем туре как раз сыграют с Бельгией, шанс их догнать есть у Чехии, которая примет Эстонию.

Также состоялись матчи девятого тура в группе G. Нидерланды потеряли два очка в противостоянии с Черногорией. Депай забил дважды, но оранжевые пропустили на 82-й и 86-й. Норвегия могла бы догнать Нидерланды, но без Холанда не смогла пробить Латвию – ничья 0:0. В последнем туре Нидерланды будут принимать Норвегию, разница между ними составляет два очка. На два очка от нидерландцев отстает Турция, забившая шесть мячей Гибралтару. Турки в последнем туре сыграют с Черногорией.

Пауза на матчи сборных не останавливает Первую лигу. Внимание привлекал матч между лидером "Металлистом" и "Прикарпатьем", выигравшим четыре предыдущих матча, в целом его серия без поражений насчитывала шесть поединков. Однако харьковчане оказались не по зубам иванофранковцам. 4:0 – дубль Риаскоса, голы Танчика и Пейшоту. "Полесье" выиграло у "Кремня" 2:0, отличились Шастал и Грицук. ВПК-Агро минимально одолело "Подолье".

Спортивные СМИ запоребрика сообщают, что "Локомотив" почти купил защитника "Шахтера" Марка Мампаси, ныне выступающего за "Мариуполь". Пишут, что не только хочет купить, но и дать ему российский паспорт. Судя по всему, это должен быть своеобразный пиар-ход, ведь паспорт хотят выдать по упрощенной процедуре, поскольку Марк родился в Донецке. Мампаси, к слову, выступал за сборные Украины U-17 и U-19. Агент футболиста Вадим Шаблий в свою очередь заявил, что интерес к игроку проявляет не только "Локомотив", но и другие клубы из страны агрессора.

По информации итальянских СМИ, "Дженоа", которую возглавил Андрей Шевченко, действительно не прочь усилить состав Виталием Миколенко. Однако те же итальянские СМИ оценивают переход как маловероятный. Все дело в том, что киевский клуб оценивает своего защитника в 20 млн. евро. "Дженоа" такую ​​сумму платить не готова. Генуэзцы зимой предложат аренду с правом выкупа, но с меньшей суммой.

В перерыве матча против "Прикарпатья" владелец харьковского клуба Александр Ярославский провел презентацию еще одного новичка "Металлиста". Им стал бразильский вингер Паулиньо. Он будет играть в Харькове под 77-м номером. Правда, пока он возвращается в Бразилию, где будет выступать до января на правах аренды за "Жувентуде". По данным СМИ, "Металлист" заплатил за него бразильскому "Сан-Паулу" 1,6 млн евро. В текущем сезоне Паулиньо забил три гола в 20 матчах бразильской Серии А.