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Конфуз Португалии, выход на ЧМ Испании и Хорватии, успех македонцев. Главные новости за 14 ноября

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А также потеря Боснии и матчи Первой лиги

Конфуз Португалии, выход на ЧМ Испании и Хорватии, успех македонцев. Главные новости за 14 ноября

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 ноября

Португалия сыграет в плей-офф отбора на ЧМ

Перед последним туром в группе А Португалия имела одинаковое количество очков с Сербией и преимущество по дополнительным показателям. То есть даже ничья в поединке с прямым конкурентом вручала бы Роналду и компании путевку в Катар. Уже на второй минуте Саншеш вывел португальцев вперед, но еще до перерыва сербы усилиями Тадича отыгрались. Во втором тайме Сербия владела инициативой и на 90-й минуте Митрович забил гол, выведший его сборную на Мундиаль. Ну а Португалии придется сыграть в плей-офф отбора.

Испания и Хорватия получают путевки в Катар

В последнем туре группы В Швеции нужна была только победа над Испанией на ее поле, чтобы выйти на первое место. Но Фурия Роха не дала скандинавам такой возможности – судьбу встречи решил единственный гол от Мораты на 86-й минуте. В группе Н решающим был матч между Хорватией и Россией. Клетчатые отставали от сборной страны агрессора на два очка, поэтому они и владели инициативой и в итоге заставили Кудряшова срезать мяч в свои ворота. 1:0 и Хорватия закончила отбор на первом месте, а Россия – на втором.

Северная Македония сыграет в плей-офф отбора

Сборная Германии одной из первых гарантировала себе первое место, поэтому в группе J оставался открытым вопрос, кто займет второе место. Претендентов было два – Румыния и Северная Македония. Румыны обыграли Лихтенштейн на выезде 0:2 и им нужно было, чтобы македонцы не смогли обыграть Исландию. Но они справились – после того, как в начале второго тайма исландцы сравняли, дублем в составе сборной Северной Македонии выстрелил хавбек "Наполи" Элиф Эльмас. По состоянию на утро 15 ноября в плей-офф отбора на ЧМ в Европе сыграют: Португалия, Швеция, Шотландия, Россия и Северная Македония. В ближайшие два дня будут определены остальные.

Лидер Боснии не сыграет против Украины

Как известно, команде Петракова в последнем туре нужно побеждать на выезде Боснию и Герцеговину и рассчитывать, что Финляндия проиграет Франции. Свою часть задачи сделать будет проще, ведь сопернику не поможет Эдин Джеко. Он не играл против Финляндии из-за повреждений, и, как сообщают итальянские СМИ, не сыграет и против Украины. Игра состоится во вторник, 16 ноября.

Кривбасс теряет очки

В Первой лиге прошли еще два матча 18-го тура. "Кривбасс" принимал "Горняк-Спорт" и не смог забить хотя бы раз в ворота команды из Горишних Плавней. Хотя и не пропустил – ничья 0:0. Так что по итогам этого тура отрыв "Металлиста" от "Кривбасса" увеличился до девяти очков. "Волынь" на своем поле победила "Альянс" благодаря голу Кобзаря. Луцкая команда поднялась на девятую строчку, а "Альянс" упустил возможность вернуться на третье место.

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
15.11.2021 в 08:37
Точно шо конфуз Португалии. А нефиг было забивать на 2-й минуте, шоб потом пропускать на последней. Опытная, и видавшая виды в таких конфузах Украина, и то в таких случаях ничью лабает …))
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