Роналду, шведы и сборная агрессора – в плей-офф отбора на ЧМ. Главные новости за 14.11. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеКонфуз Португалии, выход на ЧМ Испании и Хорватии, успех македонцев. Главные новости за 14 ноября
Португалия вылетела в стыковые матчи, но и это не все наши новости на сегодня. Такая же участь постигла Россию, Шотландию и еще несколько европейских сборных. Победа Испании, ситуация в группе национальной команды Украины, травма лидера боснийцев и обстановка в Первой лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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