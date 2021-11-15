Роналду, шведы и сборная агрессора – в плей-офф отбора на ЧМ. Главные новости за 14.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Португалия вылетела в стыковые матчи, но и это не все наши новости на сегодня. Такая же участь постигла Россию, Шотландию и еще несколько европейских сборных. Победа Испании, ситуация в группе национальной команды Украины, травма лидера боснийцев и обстановка в Первой лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.