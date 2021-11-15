Лидер киевского Динамо и игрок сборной. Сегодня День рождения у Виктора Цыганкова
Он еще находится в возрасте перспективного футболиста – всего 24
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Виктор Витальевич Цыганков родился 15 ноября 1997 года в городе Нагария в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате Израиля. После завершения карьеры отца семья вернулась в Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом.
С киевским "Динамо" Цыганков выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок страны. Четырежды становился серебряным призером УПЛ. За сборную Виктор дебютировал в ноябре 2016-го.
29 сентября 2021 года матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии" стал для Цыганкова 200-м в составе "Динамо" во всех турнирах, в том числе 50-м — в еврокубках.
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