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Сегодня юбилей у и. о. главного тренера юношеской сборной Украины Владимира Езерского

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(1 голосов)

Играл за "Динамо", "Днепр" и "Шахтер"

Сегодня юбилей у и. о. главного тренера юношеской сборной Украины Владимира Езерского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владимир Иванович Езерский родился 15 ноября 1976-го во Львове. Сегодня ему исполняется 45 лет.

Карьеру футболиста начинал в футбольном клубе "Гарай", после чего перешел в "Карпаты". Далее Езерский защищал цвета "Динамо", был лидером обороны "Днепра". 16 июня 2007 года "Шахтер" приобрел Владимира за 7,5 миллионов гривен. Последними клубами украинского исполнителя в начале десятых стали "Заря", "Таврия" и "Говерла". С 1998-го по 2008-й выступал за сборную Украины. Езерский – четвертьфиналист ЧМ-2066.

В августе Исполком УАФ утвердил Владимира Езерского в должности исполняющего обязанности главного тренера юношеской сборной Украины U-19 вместо Александра Петракова.

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В статье: Владимир Езерский
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2021 в 13:12
Вітаю! Здоров'я та успіхів!
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