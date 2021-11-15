Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора молодежного Евро-2023
Во главе с Николаем Балакиным
Фото: dynamomania.com
Украинские арбитры получили назначение на матч отборочного турнира Евро-2023 (U-21) в группе В.
Судейская бригада во главе с Николаем Балакиным будет работать на матче Израиль - Венгрия, который состоится 16 ноября в Петах-Тикве.
На линиях ему помогут Александр Жуков и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык.
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Источник:УАФ
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