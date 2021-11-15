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Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора молодежного Евро-2023

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Во главе с Николаем Балакиным

Украинская бригада арбитров рассудит матч отбора молодежного Евро-2023

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Украинские арбитры получили назначение на матч отборочного турнира Евро-2023 (U-21) в группе В.

Судейская бригада во главе с Николаем Балакиным будет работать на матче Израиль - Венгрия, который состоится 16 ноября в Петах-Тикве.

На линиях ему помогут Александр Жуков и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык.

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В статье: Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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