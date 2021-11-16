Италия в плей-офф отбора, решение Динамо по арендованным. Главные новости за 15 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 15 ноября

Перед последним туром в группе С Италия имела одинаковое количество очков со Швейцарией, но опережала по разнице забитых и пропущенных. Так что Скуадре нужно было сыграть против Северной Ирландии лучше, чем конкурент сыграет против Болгарии. Но Италия, похоже, до сих пор празднует победу на Евро. Подопечные Манчини так и не смогли забить сопернику хотя бы раз, в то время как Швейцария разгромила Болгарию 4:0. Таким образом, прямую путевку в Катар получила именно швейцарская сборная, а Италии придется играть в плей-офф, где уже есть, например, Португалия и Швеция.

В группе I команда Саутгейта могла потерять первое место только при фантастическом стечении обстоятельств – если бы она проиграла Сан-Марино, а Польша выиграла у Венгрии. Но Англия отвела душу в атаке, забив десять раз. Особенно постарался Гарри Кейн, оформивший покер. При этом Польша вообще проиграла Венгрии 1:2. Так что от этой группы на Мундиаль поедет с первого места Англия, а Польша сыграет в стыковых матчах.

В группе F все было известно давно – Дания первой в Европе получила путевку. Но был вопрос, удастся ли ей не потерять ни одного очка во время отбора. Не удалось. Виновата в этом Шотландия, занявшая второе место. Голы Суттара и Адамса остановили симпатичную команду Хюлманда. В этой же группе Соломон помог Израилю победить Фареры 3:2, израильская команда финишировала третьей. А Австрия разгромила Молдову 4:1 – австрийцы сыграют в плей-офф отбора благодаря хорошим результатам в предыдущей Лиге Наций.

19 ноября в рамках 15-го тура "Динамо" сыграет с одесским "Черноморцем". Учитывая засилье арендованных футболистов из Киева, возникал вопрос – как моряки будут противостоять бело-синим. Но, как заявил генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра, клубам удалось договориться по поводу участия этих игроков в поединке. Всего за одесситов играет 16 футболистов "Динамо", в том числе и успевшие дебютировать в первой команде – Кадири, Цитаишвили, Смирный.

Речь о футзальной сборной. Сине-желтые сыграли с самой титулованной командой континента, которая на прошлом первенстве заняла второе место. К сожалению, подопечные Косенко не смогли забить сопернику хотя бы раз, пропустив при этом трижды. Во вторник, 16 ноября, Украина и Испания сыграют второй товарищеский поединок.

Испанские СМИ сообщают, что французский "Лилль" сделал предложение "Реалу" по аренде украинского голкипера Андрея Лунина, проигравшего конкуренцию Тибо Куртуа. Действующий чемпион Франции готов взять Лунина до конца сезона, однако в Мадриде пока не ответили на запрос.

Украина сыграет против Боснии в оптимальном составе

Во вторник, 16 ноября, в 21:45 начнется решающий матч для Украины в рамках отбора в ЧМ-2022 против Боснии. По словам главного тренера сине-желтых Александра Петракова, среди всех полетевших в Боснию игроков нет травмированных и больных КОВИДом, но с основой он определится накануне игры. Интересно, что тренер, по его словам, не будет следить за результатом матча Финляндии и Франции. Напомним, что победа финнов лишит нас шансов на плей-офф, в случае ничьей и победы Украины будет учитываться разница голов.