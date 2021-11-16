Неудача Италии, клуб для Лунина, решение Динамо по арендованным. Главные новости за 15.11. Аудио

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Италия не смогла забить и теперь сыграет в стыковых матчах плей-офф, но и это не все наши новости на сегодня. Зато Англия провела двухзначное количество голов, Дания все-таки потеряли очки в текущей квалификации. Также стало известно, сможет ли "Черноморец" рассчитывать на "киевский десант" в поединке с "Динамо", а также то, где может продолжить карьеру Лунин. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.