Неудача Италии, клуб для Лунина, решение Динамо по арендованным. Главные новости за 15.11. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Италия не смогла забить и теперь сыграет в стыковых матчах плей-офф, но и это не все наши новости на сегодня. Зато Англия провела двухзначное количество голов, Дания все-таки потеряли очки в текущей квалификации. Также стало известно, сможет ли "Черноморец" рассчитывать на "киевский десант" в поединке с "Динамо", а также то, где может продолжить карьеру Лунин. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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