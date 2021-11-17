Украина - в плей-офф отбора ЧМ, молодежь и юноши тоже порадовали. Главные новости за 16 ноября

И все-таки да! Украина до вчерашнего дня имела лишь одну победу в отборе на ЧМ-2022, однако сумела собраться и на выезде одолела неосновной состав Боснии и Герцеговины - 2:0. Голы у наших забили Зинченко и Довбык. Подсобил парням Александра Петракова и результат параллельной игры в Финляндии, где французы не оставили шансов хозяевам - 2:0. Теперь Украину ждет плей-офф - его сыграют в марте 2022-го. Список потенциальных соперников впечатляет.

Украина U-21 доминировала в матче против сербов, быстро открыла счет благодаря классному проходу и пасу от Мудрыка, однако затем запорола массу моментов, не забила пенальти и вдобавок пропустила. Повезло, что Судаков вовремя разразился ударом в ближний и спас ситуацию - 2:1. В группе наши ребята пока вторые - от Франции отстают на 3 очка.

Третью важную победу за день украинскому футболу принесли парни Олега Кузнецова - от них требовалось не проиграть дома Португалии. Однако юноши выступили даже лучше - ввязались в перестрелку и выиграли ее - 3:2. Впереди у Украины U-17 элит-раунд отбора - он запланирован на весну.

Один из главных бомбардиров современности остался без ЧМ. Норвегия в решающем матче так и не забила Нидерландам, которые, в свою очередь, добились успеха на контратаках в концовке встречи - 2:0. Теперь "Оранье" поедут в Катар как победитель группы. Второе место досталось туркам, которые в параллельной игре дожали Черногорию. Ну а Норвегия с Холандом, Эдегором, Серлотом и Сольбаккеном осталась ни с чем.

Гари Хоффман покинет после президента АПЛ из-за покупки "Ньюкасла" саудовцами, сообщает BBC. О своем решении функционер объявит в ближайшие дни. Таким образом, Хоффман де-факто признал, что зря санкционировал сделку, широко раскритикованную в британском обществе. Интересно, а в чем разница между суверенным фондом из Эр-Рияда и, например, Дубая, который с 2008-го владеет "Ман Сити"?..

Кажется, конкуренту Александра Зинченко пришел конец. Вчера его обвинили в изнасиловании еще две жертвы, так что общее количество выросло до шести. В данный момент футболист находится под арестом; все упоминания о нем на сайте "Ман Сити" уже стерты. Суд пройдет 24 января. Учитывая, как трепетно относятся на Западе к теме харассмента, Менди с большой вероятностью получит реальный тюремный срок.