Успехи сборных Украины разных возрастов, судьба конкурента Зинченко. Главные новости за 16.11. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Украина добилась результата и обыграла Боснию, но и это не все наши новости на сегодня. Также успех догнал молодежную и юношескую сборные нашей страны, один из главных бомбардиров планеты не поедет на Мундиаль, президент АПЛ покидает свою должность, а конкуренту Зинченко по позиции в "Манчестер Сити", похоже, светят реальные небо в клеточку и друзья в полосочку. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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