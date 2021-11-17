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"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня День рождения отмечает украинский форвард Роман Зозуля

Общие новости
(1 голосов)

Фраза Евгения Коноплянки четко характеризует игровой стиль нападающего-трудяги

"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня День рождения отмечает украинский форвард Роман Зозуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Вячеславович Зозуля родился 17 ноября 1989 года в Киеве. Вместе с "Динамо" нападающий становился чемпионом Украины, обладателем Суперкубка страны. В составе "Днепра" доходил до финала Лиги Европы, а также брал серебряный и бронзовый комплекты медалей УПЛ.

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11 декабря 2015 года он выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы направить вырученные средства на помощь бойцам АТО.

27 июля 2016 года на правах свободного агента подписал трехлетнее соглашение с "Бетисом". Он редко играл за испанский клуб и был отправлен в аренду в "Райо Вальекано", где имел жесткий конфликт с местными болельщиками левых политических взглядов.

В сентябре 2017-го Зозуля стал игроком "Альбасете". 31 июля 2021 года о переходе Романа объявил клуб испанской Сегунды "Фуэнлабрада".

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В статье: Роман Зозуля
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Комментарии (8)
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дома лучше) (Буда)
17.11.2021 в 10:15
фу пальцы обсасывать кукушка..
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0
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.11.2021 в 10:22
Ну ти, зрозуміло, по членам спец
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+1
0
Arsenals (Днепр)
17.11.2021 в 10:13
Романе бажаю здоров'я і успіхів в спортивній карьєрі і бути видатним українским тренером!!!Залишайся таким який ти є щоб ватани і москалі палали
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 10:08
Вітання видатному гравцю і Патріоту!
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+3
-1
дома лучше) (Буда)
17.11.2021 в 10:16
эт точно) хороший патриот -домашний патриот, или далекий патриот, заграничный))
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0
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.11.2021 в 10:28
Що, підгорає, ватний спермоглот? Від одного прізвища Романа у к.а.ц.а.п.о.п.і.т.е.к.і.в істерика
+1
0
Caballero (DC)
17.11.2021 в 10:00
32 роки, а вже 5 років грає за третьорядні іспанські клуби. Це ж крах кар'єри в пік розквіту футболіста.
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+1
-2
дома лучше) (Буда)
17.11.2021 в 10:16
и в какой клуб не перейдет- клуб сразу на дно сегунды)))
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0
-2


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