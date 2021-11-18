Петраков теперь не и.о, клуб для Ярмоленко и Зидан в МЮ? Главные новости за 17.11. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеНовый контракт Петракова, тренер для Колоса и вечный Тиаго Силва. Главные новости за 17 ноября
В УАФ утвердили Петракова главным тренером сборной Украины, но и это не все наши новости на сегодня. "Колос" сделал официальное заявление по поводу наставника, бывший тренер "Реала" отреагировал на слухи о Манчестере, Ярмоленко имеет вариант со сменой клуба, а ветеран "Челси" может задержаться в Лондоне. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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