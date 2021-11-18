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В Ocean Plaza состоится фотосессия с Кубком УЕФА

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В Ocean Plaza состоится фотосессия с Кубком УЕФА

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье 21 ноября на втором этаже Ocean Plaza (Антоновича, 176) футбольный клуб Шахтер при поддержке титульного партнера Parimatch проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА - единственным евротрофеем, выигранным украинской командой за время независимости Украины.

Напомним, что в 2009 году Шахтер стал последним обладателем Кубка УЕФА (команда обыграла в Стамбуле Вердер со счетом 2:1), а уже в следующем сезоне турнир был переименован в Лигу Европы.

Также в рамках мероприятия с 14:00 до 15:00 состоится автограф-сессия с участием голкипера Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова и рекордсмена по количеству матчей, проведенных за горняков - Дарио Срны.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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