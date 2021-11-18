Экс-футболист Александрии и Звезды умер в возрасте 42 лет из-за COVID-19

Бывший футболист "Звезды", "Александрии", российского "Крылья Советов" Денис Ковба умер в возрасте 42 лет, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Неделю назад экс-игрок сборной Беларуси оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией. К сожалению, спортсмену не удалось справиться с осложнениями из-за болезни.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами..." — говорится в сообщении.

Напомним, Ковба ранее играл в Украине за "Звезду" (1998 по 2000 год) и "Александрию" (в 2012 году). Большую часть своей карьеры Денис провел в России, где играл за "Крылья Советов" и "Химки". На его счету также 35 матчей и 2 гола в составе сборной Беларуси.