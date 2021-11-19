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Шахтер нашел усиление в Аргентине, УАФ представила Риццоли. Главные новости за 18 ноября 

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А также победа Жилстроя-1 в Лиге чемпионов и новый контракт Ибры 

Шахтер нашел усиление в Аргентине, УАФ представила Риццоли. Главные новости за 18 ноября 

Фото: пресс-служба УАФ

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 ноября

Шахтер проявляет интерес к форварду Ривер Плейт

Нападающим “Ривер Плейта” Хулианом Альваресом интересуются итальянские клубы “Милан”, “Ювентус” и “Фиорентина”, а также донецкий “Шахтер”, информирует Tuttomercatoweb. По словам главного тренера “горняков” Роберто Де Дзерби, “Шахтер” думал об Альваресе еще в июле, но сделал в итоге другие выводы. “Посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке”, – сказал Де Дзерби. В контракте 21-летнего Альвареса, который забил 15 голов в 16 матчах чемпионата Аргентины, прописана сумма отступных в 25 млн евро.

УАФ представила Риццоли куратором украинских арбитров

50-летний итальянский специалист Никола Риццоли стал куратором подготовки украинских рефери. “Привлечь Риццоли к сотрудничеству мечтали несколько мощных национальных федераций, но он выбрал Украину. За этого специалиста говорит его резюме – он работал на самых престижных футбольных матчах”, – сказал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Шевчук получит должность в Вересе

В ровенском "Вересе" произойдут изменения в клубном руководстве. Как сообщает meta.ratings.com.ua, экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук станет спортивным директором клуба, а ранее занимавший эту должность Орест Баль станет заместителем генерального директора “Вереса”.

Ибрагимович продлит контракт с Миланом

Форвард сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру. По информации La Gazzetta dello Sport, 40-летний нападающий продлит контракт с "россонери" до лета 2023 года. Также “Милан” намерен договориться о продлении договора с защитником Алессио Романьоли.

Рейнджерс нашел замену Джеррарду

“Рейнджерс” определился с заменой Стивену Джеррарду, который отправился в АПЛ тренировать “Астон Виллу”. Новым главным тренером чемпиона Шотландии стал Джованни Ван Бронкхорст. Ранее нидерландец был игроком “Рейнджерса”, а в качестве тренера он работал в клубах "Фейеноорд" и "Гуанчжоу".

Жилстрой-1 впервые победил в Лиге чемпионов

Харьковский "Жилстрой-1" одержал дебютную для себя и для украинского футбола в целом победу на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинский чемпион переиграл на выезде исландский "Брейдаблик" (2:0). По голу забили Юлия Шевчук и Ольга Овдийчук. "Жилстрой-1" набрал четыре очка после четырех туров группового этапа женской Лиги чемпионов.

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