Шахтер ищет нападающего, Риццоли в УАФ, Шевчук в Вересе. Главные новости за 18.11. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеШахтер нашел усиление в Аргентине, УАФ представила Риццоли. Главные новости за 18 ноября
Интерес итальянских клубов и "Шахтера" к форварду "Ривер Плейта", но и это не все наши новости на сегодня. Приглашение Риццоли в УАФ, потенциальная должность для Шевчука в "Вересе", контракт Златана Ибрагимовича, замена для Джеррарда в "Рейнджерс" и первая победа "Жилстроя-1" в Лиге чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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