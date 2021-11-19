Шахтер ищет нападающего, Риццоли в УАФ, Шевчук в Вересе. Главные новости за 18.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Интерес итальянских клубов и "Шахтера" к форварду "Ривер Плейта", но и это не все наши новости на сегодня. Приглашение Риццоли в УАФ, потенциальная должность для Шевчука в "Вересе", контракт Златана Ибрагимовича, замена для Джеррарда в "Рейнджерс" и первая победа "Жилстроя-1" в Лиге чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.