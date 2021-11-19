Украинский специалист с немецкой выправкой. Сегодня День рождения у Виктора Скрипника

Виктор Анатольевич Скрипник родился 19 ноября 1969 года. Выступал "Металлург", "Днепр", "Вердер" и за сборную Украины. Первый представитель Украины, который стал главным тренером одной из команд первой Бундеслиги.

В 1996 году оказался в Бремене по протекции Бернда Штанге, стал одним из ключевых футболистов команды на несколько сезонов, в составе клуба стал чемпионом Германии двукратным обладателем Кубка страны. В 2004 году завершил карьеру игрока и стал тренером, сначала отвечал за подготовку юношей в "Вердере". С 25 октября 2014-го по 18 сентября 2016 года возглавлял "музыкантов".

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Перед тем, как возглавить "Зарю", Скрипник тренировал "Ригу" – в Латвии он стал чемпионом страны и обладателем Кубка. С луганским клубом он дважды взял бронзу УПЛ и выходил в финал Кубка Украины. Виктор Анатольевич – лучший тренер УПЛ-2020.

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