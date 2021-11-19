"Я не живу с судьями в большом позитиве" - Кварцяный рассказал, почему одобряет назначение Риццоли
С надеждой, что все будет хорошо
Бывший тренер "
"Вы знаете, что я не живу с судьями в большом позитиве, но глава УАФ настаивает на важности введения современных технологий в наш футбол. Также, важна перспектива сотрудничества с итальянской судейской системой, которая уже давно является ведущей в мировом футболе. Для нас это сыграет в плюс в плане доверия к нашему арбитражу, а также позитивно повлияет на рост всего нашего отечественного футбола.
Риццоли сейчас будет отвечать за систему VAR и другое техническое обеспечение в украинском судействе. Пока он будет работать с Лучано Лучи, а перспективе станет, скорее всего, кандидатом номер один на пост главы Комитета арбитров", — сказал Кварцяный.
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