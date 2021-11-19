"Я не живу с судьями в большом позитиве" - Кварцяный рассказал, почему одобряет назначение Риццоли

Бывший тренер " Волыни ", а сейчас член исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказал свое мнение о приглашении Никола Риццоли на должность куратора украинских рефери.

"Вы знаете, что я не живу с судьями в большом позитиве, но глава УАФ настаивает на важности введения современных технологий в наш футбол. Также, важна перспектива сотрудничества с итальянской судейской системой, которая уже давно является ведущей в мировом футболе. Для нас это сыграет в плюс в плане доверия к нашему арбитражу, а также позитивно повлияет на рост всего нашего отечественного футбола.

Риццоли сейчас будет отвечать за систему VAR и другое техническое обеспечение в украинском судействе. Пока он будет работать с Лучано Лучи, а перспективе станет, скорее всего, кандидатом номер один на пост главы Комитета арбитров", — сказал Кварцяный.