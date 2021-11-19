Завод УАФ готовится к запуску в Краматорске - ФОТО
Завод по производству искусственных полей переехал из Киева в Краматорск
uaf.ua
Во второй половине 2020 года завод УАФ по производству искусственного покрытия полей сменил место дислокации - из-под Киева он переехал в Краматорск.
Такое решение было принято в связи с резким увеличением арендной платы в помещении, где находилось производство, и другими логистическими вопросами.
УАФ заявляет, что завод был построен за собственные средства Ассоциации без привлечения бюджетного финансирования и целевых средств УЕФА.
На данный момент завод ожидает документа "Оценка влияния на окружающую среду". Без него начинать промышленное производство запрещено. С получением данного документа линия должна заработать на полную мощность.
Также продолжится монтаж линии по производству травы – тут завод ждет производителя оборудования и проводит обучение работников.
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