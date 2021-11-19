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Завод УАФ готовится к запуску в Краматорске - ФОТО

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(1 голосов)

Завод по производству искусственных полей переехал из Киева в Краматорск

Завод УАФ готовится к запуску в Краматорске - ФОТО

uaf.ua

Новина українською

Во второй половине 2020 года завод УАФ по производству искусственного покрытия полей сменил место дислокации - из-под Киева он переехал в Краматорск.

Такое решение было принято в связи с резким увеличением арендной платы в помещении, где находилось производство, и другими логистическими вопросами.

УАФ заявляет, что завод был построен за собственные средства Ассоциации без привлечения бюджетного финансирования и целевых средств УЕФА.

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На данный момент завод ожидает документа "Оценка влияния на окружающую среду". Без него начинать промышленное производство запрещено. С получением данного документа линия должна заработать на полную мощность.

Также продолжится монтаж линии по производству травы – тут завод ждет производителя оборудования и проводит обучение работников.

Завод УАФ готовится к запуску в Краматорске - ФОТО - изображение 1Завод УАФ готовится к запуску в Краматорске - ФОТО - изображение 2Завод УАФ готовится к запуску в Краматорске - ФОТО - изображение 3
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
19.11.2021 в 21:51
А який процент акцій Павелка з цього заводу ???
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