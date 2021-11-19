УАФ подала в Минспорта список на награды. Среди них - Костюченко, Денисов, Ротань и Засуха
Хороший список. И награды интересные
uaf.ua
В декабре УАФ будет праздновать свое 30-летие, и Ассоциация предоставила министру спорта Вадиму Гутцайту списки людей для награждения к данной дате.
Так, обладателей «Золотого мяча» Олега Блохина и Игоря Беланова вынесено на получение званий Героя Украины, вице-президента УАФ Вадима Костюченко – на награждение Орденом за заслуги I степени.
Главному тренеру сборной Украины Александру Петракову планируют вручить Орден за заслуги ІІІ степени, Руслану Ротаню, который работает с командой U-21, Орден за заслуги ІІ степени.
Также на Орден за заслуги ІІІ степени вынесены директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов и президент «Колоса» Андрей Засуха.
Всего награды могут получить 49 человек.
Работники УАФ:
Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко.
Заслуженный юрист Украины: Тарас Герула, Игорь Грищенко, Юрий Записоцкий, Денис Сидоренко.
Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак
Заслуженный журналист Украины: Александр Глывинский
Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко
Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Андрей Павелко, Анатолий Демьяненко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Алексей Михайличенко
Орден за заслуги І степени: Вадим Костюченко
Орден за заслуги ІІ степени: Олег Протасов, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков
Отличие президента Украины – медаль "За труд и доблесть": Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко
Работникам региональных ассоциаций и других субъектов футбола:
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко, Павел Яковенко
Орден за заслуги І степени: Владимир Бессонов, Андрей Биба, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич, Виктор Межейко
Орден за заслуги ІІ степени: Сергей Балтача, Виктор Грачев, Вадим Евтушенко, Виталий Кварцяный, Виталий Рац, Сергей Ребров, Мирослав Щербей
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Игорь Хиблин, Александр Шевченко
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