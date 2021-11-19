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УАФ подала в Минспорта список на награды. Среди них - Костюченко, Денисов, Ротань и Засуха

Общие новости
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(1 голосов)

Хороший список. И награды интересные

УАФ подала в Минспорта список на награды. Среди них - Костюченко, Денисов, Ротань и Засуха

uaf.ua

Новина українською

В декабре УАФ будет праздновать свое 30-летие, и Ассоциация предоставила министру спорта Вадиму Гутцайту списки людей для награждения к данной дате.

Так, обладателей «Золотого мяча» Олега Блохина и Игоря Беланова вынесено на получение званий Героя Украины, вице-президента УАФ Вадима Костюченко – на награждение Орденом за заслуги I степени.

Главному тренеру сборной Украины Александру Петракову планируют вручить Орден за заслуги ІІІ степени, Руслану Ротаню, который работает с командой U-21, Орден за заслуги ІІ степени.

Также на Орден за заслуги ІІІ степени вынесены директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов и президент «Колоса» Андрей Засуха.

Всего награды могут получить 49 человек.

Работники УАФ:

Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко.

Заслуженный юрист Украины: Тарас Герула, Игорь Грищенко, Юрий Записоцкий, Денис Сидоренко.

Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак

Заслуженный журналист Украины: Александр Глывинский

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко

Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Андрей Павелко, Анатолий Демьяненко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Алексей Михайличенко

Орден за заслуги І степени: Вадим Костюченко

Орден за заслуги ІІ степени: Олег Протасов, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков

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Работникам региональных ассоциаций и других субъектов футбола:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко, Павел Яковенко

Орден за заслуги І степени: Владимир Бессонов, Андрей Биба, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич, Виктор Межейко

Орден за заслуги ІІ степени: Сергей Балтача, Виктор Грачев, Вадим Евтушенко, Виталий Кварцяный, Виталий Рац, Сергей Ребров, Мирослав Щербей

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Игорь Хиблин, Александр Шевченко

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
champion.com.ua

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Комментарии (6)
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Цап-царап (Харків)
19.11.2021 в 23:55
Нужен главный герой из к/и Postal, навести порядок...
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0
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Litb@rski (Кёльн)
19.11.2021 в 23:51
Ну прям вернулись 70-80 годы....ипанутся
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
19.11.2021 в 23:43
Они там совсем ипанулись?
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.11.2021 в 23:34
Согласен. Но! Убрать 80 - 90% номинантов из этого списка и понизить их статус наград! Я вообще ненавижу совковские юбилейные поголовные награждения к какой-то дате, а не за конкретные высокие достижения... Возможно я не прав, но такое лично моё мнение...
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
19.11.2021 в 23:34
Країна у війні, а вони орденоносцями хочуть зробити стільки дармоїдів!!!! Навіть не це саме страшне. Страшніше те, що зелений уїб..ан дійсно підмахне всі ці списки, щоб попіаритися перед "журналістами". Якби знали, що попандопало їх пошле, то і не складали б такий список. А так .... То потапу з поляковою... То павелко і пустовойтенко.... А ху..лі?...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2021 в 23:22
Футбольная коррупция Украины пирует...
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+5
0


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