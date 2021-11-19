УАФ подала в Минспорта список на награды. Среди них - Костюченко, Денисов, Ротань и Засуха

В декабре УАФ будет праздновать свое 30-летие, и Ассоциация предоставила министру спорта Вадиму Гутцайту списки людей для награждения к данной дате.

Так, обладателей «Золотого мяча» Олега Блохина и Игоря Беланова вынесено на получение званий Героя Украины, вице-президента УАФ Вадима Костюченко – на награждение Орденом за заслуги I степени.

Главному тренеру сборной Украины Александру Петракову планируют вручить Орден за заслуги ІІІ степени, Руслану Ротаню, который работает с командой U-21, Орден за заслуги ІІ степени.

Также на Орден за заслуги ІІІ степени вынесены директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов и президент «Колоса» Андрей Засуха.

Всего награды могут получить 49 человек.

Работники УАФ:

Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко.

Заслуженный юрист Украины: Тарас Герула, Игорь Грищенко, Юрий Записоцкий, Денис Сидоренко.

Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак

Заслуженный журналист Украины: Александр Глывинский

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко

Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Андрей Павелко, Анатолий Демьяненко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Алексей Михайличенко

Орден за заслуги І степени: Вадим Костюченко

Орден за заслуги ІІ степени: Олег Протасов, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков

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Отличие президента Украины – медаль "За труд и доблесть": Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко

Работникам региональных ассоциаций и других субъектов футбола:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко, Павел Яковенко

Орден за заслуги І степени: Владимир Бессонов, Андрей Биба, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич, Виктор Межейко

Орден за заслуги ІІ степени: Сергей Балтача, Виктор Грачев, Вадим Евтушенко, Виталий Кварцяный, Виталий Рац, Сергей Ребров, Мирослав Щербей

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Игорь Хиблин, Александр Шевченко