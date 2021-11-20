Легкая победа Динамо, неожиданное поражение Баварии. Главные новости за 19 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 19-е ноября.

Украинский чемпионат вернулся после международной паузы. В первой игре 15-го тура одесский "Черноморец" принимал в Киеве "Динамо". Напомним, что домашний стадион "моряков" не смог принять встречу из-за ремонтных работ. Что касается самого матча, то несмотря на разрешения играть арендованным игрока, коллектив Луческу легко обыграл соперника, забив трижды в каждом из таймов. Дублями отметились Витиньо и Буяльский, еще по разу - Гармаш и Кулач. "Черноморец" отметился голом престижа после углового, автором которого стал Исаенко. 1:6 - "Динамо" вернулось на первое место и ждет матча "Шахтера". Одесситы остались в нижней части таблицы.

Сборная Уругвая осталась без тренера. Впервые за 15 лет. Как сообщает официальный сайт местной федерации футбола, пост наставника команды покинул знаменитый Оскар Табарес. Несколько дней назад "небесно-белые" проиграли Боливии, опустившись на седьмое место в квалификации на ближайший чемпионат мира. Для Уругвая это стало четвертым поражением кряду, что и послужило причиной ухода 74-летнего Табареса. Коуч работал с командой с 2006-го года. Наивысшим его достижением стал триумф в кубке Америки в 2011-м году, а также попадание в полуфинал чемпионата мира-2010.

Уже в ближайший вторник "Динамо" на своем поле примет мюнхенскую "Баварию". За несколько дней до этого, коллектив Нагельсманна неожиданно оступился в рамках родного чемпионата. В 12-м туре мюнхенцы отправились в гости к "Аугсбургу", где проиграли со счетом 1:2. За гостей забивали Педерсен и Хан, а Роберт Левандовский смог отквитать один гол еще до перерыва. Правда от поражения "Баварию" это не спасло. В 12-ти матчах мюнхенцы набрали 28 очков, благодаря чему лидируют в чемпионате. По итогам текущего тура их никто догнать не сможет.

Новый клуб Андрея Шевченко, итальянский "Дженоа", продолжает формировать список трансферных целей на зиму. По данным журналиста Николо Скира, одним из новичков может стать футболист "Наполи" Станислав Лоботка. 26-летний хавбек редко играет в своем клубе, а потому сделку можно будет осуществить зимой. Он оценивается в девять миллионов евро. В текущем сезоне на счету словака три игры и ноль результативных действий.

В пятницу состоялся один матч Первой лиги. Тернопольская "Нива" отправилась в гости к "Горняку-Спорт", который шел без поражений в девяти играх кряду. И эта серия была прервана. Забив по голу в каждом из таймов, "Нива" взяла выездные три очка, поправив свое положение в таблице. Авторами точных ударов стали Вовченко и Бычек. Коллектив Купцова сумел подняться на шестое место, набрав 26 балов. "Горняк-Спорт" имеет аналогичные цифры, но отстает по дополнительным показателям.