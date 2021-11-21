Велено не пускать. К годовщине самого знаменитого футбольного фарса в истории сборной СССР

Проигрывать всегда обидно. А так, как проиграла футбольная сборная СССР 48 лет назад, лишившись путевки на ЧМ-1974, обиднее вдвойне. Тогда советские футболисты на стадии межконтинентального плей-офф потерпели поражение от чилийцев. Но не потому, что плохо играли, а потому, что не играли вообще. Спортивное руководство страны с подачи ЦК КПСС просто запретило нашей сборной ехать в Сантьяго – в знак протеста против режима Пиночета, который в Союзе иначе как фашистским не называли.

В европейском отборе к ЧМ-1974 победители восьми отборочных групп напрямую выходили на мундиаль. А триумфатору группы №9 предстояло добывать путевку в межконтинентальном плей-офф с представителями Южной Америки. И надо же такому случиться, что при жеребьевке квалификационного турнира сборная СССР попала как раз в девятую группу – вместе с французами и североирландцами. Блохин и компания уверенно разобрались с соперниками по трио и уже готовились к стыковым матчам с чилийцами. Советская сборная, за год до этого ставшая вице-чемпионом Европы и с 1958 года не пропустившая ни одного финального турнира ЧМ и ЧЕ, считалась фаворитом. Но... в самый неподходящий момент в острое противоречие со спортом вступила политика, а победитель в этой схватке известен заранее.

В конце мая 1973 года, когда определился состав стыковой пары, Чили возглавлял большой друг Советского Союза социалист Сальвадор Альенде. Но 11 сентября, когда до первого, московского рандеву с латиноамериканцами оставалось всего 15 дней, в стране случился военный переворот. Президент Альенде был убит, а власть перешла к военным во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Иначе как "хунтой" новую чилийскую верхушку в советских информационных сводках не называли. Тем не менее 21 сентября главы футбольных федераций двух стран Валентин Гранаткин и Франциско Флукса встретились в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе и в присутствии генерального секретаря этой организации Хельмута Кайзера обсудили все аспекты стыковых игр. На тот момент ни одна из сторон не высказала недовольств по поводу времени или места матчей. Но буквально на следующий день Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Чили и отозвал из Сантьяго свою дипмиссию. Отношения между странами мгновенно накалилась. Как следствие, чилийскую команду, прибывшую в Москву 24 сентября, несколько часов продержали в аэропорту Шереметьево — якобы у нескольких футболистов в паспортах были непохожие фотографии.

Поединок в "Лужниках" завершился нулевой ничьей – хозяева весь матч провели в атаках, но так и не смогли проломить стену, которую соперники выстроили у своих ворот. После перерыва сборная СССР играла в четыре (!) нападающих, но гости благодаря поймавшему кураж голкиперу Хуану Оливаресу выстояли. Разборки должны были продолжиться через два месяца за океаном.

Между тем возникла одна серьезная проблема – играть предстояло на печально знаменитом Национальном стадионе, в первые дни после путча превращенном хунтой в фильтрационный концлагерь, куда свозили всех неблагонадежных: и уголовников, и политических оппонентов режима. СМИ об этом узнали и поведали всему миру. Чилийские футбольные власти были готовы предложить альтернативу в виде другой арены Сантьяго – "Винья-дель-Мар", но хунта настояла именно на "Насьонале".

Федерация футбола СССР обратилась в ФИФА с предложением провести указанный матч в третьей стране (либо в Перу, либо в Аргентине), отметив, что "на стадионе, обагренном кровью чилийских патриотов, по моральным соображениям, не могут в настоящее время выступать советские спортсмены". Но в Цюрихе не прониклись "кипением нашего разума возмущенного" и оставили все, как есть. И тогда Федерация футбола СССР от имени советских спортсменов выразила решительный протест и заявила, что в сложившейся обстановке, когда Международная федерация футбола, вопреки здравому смыслу, пошла на поводу у чилийской реакции, она вынуждена отказаться от участия в отборочной игре чемпионата мира на территории Чили и возлагает всю ответственность за это на руководителей ФИФА. "Очень жаль, что столь уважаемая организация сегодня служит политическим целям хунты", – говорилось в заявлении.

"Где-то за пару недель до ответного матча нам было объявлено, что никто никуда не летит – игры вообще не будет. За нас все решили "наверху", и команду просто поставили перед фактом, – вспоминал позже Михаил Фоменко, в то время – защитник сборной СССР. – Наверное, наши спортивные чиновники испугались возможного поражения сборной СССР – не просто от команды Чили, а от Пиночета. И решили не искушать судьбу. Конечно, было обидно, что нам не дали сыграть. Считаю, что шансы у нас были – в первой игре мы значительно превосходили чилийцев, и они весь матч играли на отбой. Но тогда приказы руководства не обсуждались. Так, пошептались между собой, за глаза поругали начальство, и все".

В день ответного матча на стадионе в Сантьяго состоялся фарс, разыгранный чилийскими политиканами при помощи футболистов национальной сборной. Архивные кадры кинохроники запечатлели, как 21 ноября на поле вышли все футболисты южноамериканской сборной и поприветствовали публику, которой на трибунах собралось около 15 тысяч (хотя о нашем отказе играть было известно заранее). Затем пятеро игроков, неторопливо перепасовываясь, прошли от центрального круга в штрафную отсутствующего соперника, и капитан хозяев Франсиско Вальдес завершил "комбинацию" ударом с пары метров. Местный арбитр Рафаэль Ормасабаль зафиксировал взятие ворот (назначенный ФИФА австрийский судья Эрих Линемайр в Сантьяго прилетел, но от участия в клоунаде отказался), публика восхищенно зааплодировала, и матч тут же завершился. Позже ФИФА засчитала сборной СССР техническое поражение со счетом 0:3 ввиду неявки на игру. "Спустя много лет в какой-то документальной передаче я увидел эти кадры, – рассказывал Михаил Фоменко. – Непонятно, зачем чилийцы вообще решили проводить этот матч, ведь техническая победа была у них в кармане. Не знаю, может, у них такие правила... Но, скорее всего, здесь тоже вмешалась политика, и все это делалось в целях пропаганды".

Таким образом, на чемпионат мира в ФРГ поехали чилийцы. Особых лавров они там не снискали, хотя и выглядели достойно, минимально проиграв хозяевам и будущим чемпионам мира (0:1), и дважды сыграв вничью, с ГДР – 1:1 и Австралией – 0:0. Впрочем, это уже совсем другая история.