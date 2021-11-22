Разгром от Ворсклы, поражение Шевченко, увольнение Сульшера. Главные новости за 21 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 ноября

Команда Юрия Максимова в рамках 15-го тура принимала "Мариуполь". Матч стал настоящим бенефисом Оливье Тилля – люксембургский хавбек забил дважды и дважды ассистировал партнерам, с его пасов отличились Пешич и Тамм, еще один гол на счету Степанюка. Азовцы смогли ответить только голом Топалова. Победа 5:1 позволила "Ворскле" обойти "Зарю" и сравняться по очкам с "Днепром-1". При этом полтавчане выше днепрян за счет лучшей разницы забитых и пропущенных.

Также в воскресенье "Минай" принимал "Ингулец". Эта игра завершилась ничьей 2:2, у хозяев отличился Евгений Селезнев, который не с пенальти забил в чемпионате Украины впервые за пять лет. "Минай" идет предпоследним, "Ингулец" опережает закарпатцев на один балл. А в Чернигове "Десна" владела ощутимым преимуществом в игре с "Колосом", но в начале второго тайма Селин получил красную карточку, а затем Ситчинава забил за коваливцев. Отыграться в меньшинстве команда Рябоконя не смогла. "Колос" прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на десятое место.

Бывший главный тренер сборной Украины сыграл свой первый официальный матч в качестве наставника клубной команды – его "Дженоа" принимал "Рому". Генуэзцы сделали ставку на массированную защиту и чуть не дотерпели до ничьей, но в конце встречи 18-летний Афена-Гьян оформил дубль, поэтому римляне победили 0:2. После 13 туров "Дженоа" опустилась в зону вылета, "Рома" идет пятой. Также достойна внимания победа "Интера" над "Наполи" со счетом 3:2 – неаполитанцы потерпели первое поражение в текущем чемпионате, нерадзуры сократили отставание от лидера до четырех очков.

Поражение от "Уотфорда" стало последней каплей для руководства МЮ – в воскресенье они расторгли контракт с Оле-Гунаром Сульшером, который был еще рассчитан до 2024 года. Норвежец возглавлял клуб с 2018 года, самым высоким его достижением стал выход в финал Лиги Европы, в котором МЮ проиграл "Вильярреалу". В этом сезоне ожидалось, что красные дьяволы будут бороться за чемпионство, но после 12 туров они занимают седьмое место. Исполнять обязанности тренера пока будет спортивный директор Дарен Флетчер. В СМИ пишут, что боссы МЮ хотят переманить тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

Горожане принимали "Эвертон" и разгромили его со счетом 3:0. Они остаются вторыми с отставанием в три очка от "Челси". Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных. "Тоттенхэм" проиграл "Лидсу" первый тайм, но после перерыва сумел перестроиться и сломать неблагоприятный ход событий. Голы Хейберга и Регилона позволили шпорам победить 2:1 и подняться на шестое место, обойдя "Манчестер Юнайтед".

"Сливочные" победили на выезде "Гранаду" со счетом 1:4. Отличились Асенсио, Фернандес, Винисиус Жуниор и Менди. Как следствие, "Реал" обошел "Севилью" и "Реал Сосъедад". Команда из Сан-Себастьяна принимала "Валенсию", но так и не смогли забить летучим мышам хоть раз – игра завершилась ничьей 0:0. "Реал" впереди на один балл, к тому же у него на игру меньше, чем у басков.