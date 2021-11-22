Неудачный дебют Шевченко, увольнение Сульшера, гол Селезнева. Главные новости за 21.11. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгром от Ворсклы, поражение Шевченко, увольнение Сульшера. Главные новости за 21 ноября
Андрей Шевченко проиграл Жозе Моуриньо в рамках дебюта в качестве клубного наставника, но и это не все наши новости на сегодня. Перформанс Оливье Тилля, гол Евгения Селезнева, удаление Селина, увольнение Сульшера, разгром от "Манчестер Сити", характер "Тоттенхэма" Конте и смена лидера в чемпионате Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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