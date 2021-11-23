Победа Вереса, заявка Шахтера, потери Баварии. Главные новости за 22 ноября
А также претенденты на звание лучшего от ФИФА
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 22 ноября
Верес поднялся на седьмое место
15-й тур Украинской Премьер-лиги завершал поединок между "Вересом" и "Металлистом 1925". В первом тайме счет открыл Геннадий Пасич, а сразу после перерыва Солдат закрепил преимущество хозяев поля. Хотя бы сократить отставание харьковчанам не удалось – 2:0 в пользу "Вереса", который в турнирной таблице обошел и "Металлист 1925", и даже "Десну". А у команды Кривенцова снова неудачная серия – на этот раз уже три поражения подряд.
Шахтер улетел на игру с Интером
Роберто Де Дзерби взял в Милан 23 футболиста. В списке кроме давно травмированных Траоре и Мораеса нет двух ветеранов – Алана Патрика и Исмаили. В то же время с командой улетел Евгений Коноплянка. Игра, напомним, состоится в среду, 24 ноября. "Шахтеру" нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЧ или Лиги Европы.
Бавария прибыла в Киев без нескольких игроков основы
Но первыми по календарю сыграют динамовцы. В лагере их соперника – "Баварии" – произошла вспышка коронавируса, из-за чего Юлиан Нагельсманн взял в Киев только 18 игроков. Главная потеря – Йозуа Киммих. Важным игроком основы является и Серж Гнабри. Также в заявку не попали Мусиала, Чупо-Мотинг, Куиссанс, Зюле и Станишич. Игра состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45.
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего в 2021 году
Претендентов отбирали бывшие футболисты, в частности Клинсманн, Трезега, Маскерано и другие. Голосование состоится в течение двух недель – с 22 ноября до 10 декабря, а победителя назовут в январе. В этом году на звание лучшего претендуют Бензема, Де Брюйне, Роналду, Холанд, Жоржиньо, Канте, Левандовски, Мбаппе, Месси, Неймар и Салах. Среди тренеров на награду претендуют Конте, Гвардиола, Тухель, Манчини, Симеоне, Скалони и Флик.
Назван лучший молодой игрок прошлого сезона
Итальянская газета Tuttosport объявила имя победителя в голосовании за премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку в возрасте до 21 года. На этот раз им стал игрок "Барселоны" Педри, за прошлый сезон отыгравший 73 матча. Кроме клуба, он много играл за сборную Испании, а также принимал участие в Олимпиаде. Возможно, именно из-за такой огромной нагрузки в нынешнем сезоне его постоянно преследуют травмы. Вторым со значительным отставанием стал Джуд Беллингем из "Боруссии" Дортмунд. В прошлом сезоне этот приз забирал Эрлинг Холанд.
Александрия готова приобрести лидера Черноморца
По информации СМИ, александрийская команда близка к подписанию атакующего хавбека Артура Авагимяна. Трансфер оценивается в 100–200 тысяч евро. Авагимян переехал в "Черноморец" в феврале 2020-го, помог команде выйти в УПЛ, а в высшем дивизионе отличился четырьмя голами в 17 матчах. В "Александрии" Авагимяна рассматривают как потенциальную замену Кириллу Ковальцу, выбывшему из-за травмы на длительный период.
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