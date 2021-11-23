Заявка Шахтера, проблемы Баварии, новый Golden Boy. Главные новости за 22.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Верес" успешно для себя завершил 15-й тур чемпионата Украины, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" улетел на матч против "Интера" в Милан, "Бавария" теряет ключевых игроков перед поединком с "Динамо", ФИФА объявила претендентов на званих лучших, газета Tuttosport – имя победителя премии Golden Boy, а "Александрия" ищет замену травмированному Ковальцу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.