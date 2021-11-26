Вылет Зари, гол Ярмоленко, лазарет для Педри и Рангник в МЮ? Главные новости за 25.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

В Риме команда Скрипника сгорела и потеряла шансы на выступления в Лиге конференций весно, но и это не все наши новости на сегодня. Ярмоленко принял участие в победе "Вест Хэма", "МЮ" назначит Рангника менеджером, Педри получил травму, а "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо впервые за долгое время взял золото чемпионата Аргентины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.