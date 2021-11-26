Зеленский заявил, что в Украине готовится переворот и может быть привлечен Ахметов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции заявил, что в стране готовится государственный переворот, запланированный на начало декабря, и к нему может быть привлечен владелец "Шахтера» Ринат Ахметов.

"Я получил информацию, что 1 [декабря] в нашем государстве будет государственный переворот. <...> У нас есть не только агентурная информация, но даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечено $1 млрд и тому подобное», - цитирует главу государства сайт nv.ua.

Зеленский также заявил, что Ахметова "вовлекают в войну против государства Украина», которую он, по словам президента, уже начал, и это станет "его большой ошибкой».

"Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой можно поделиться, или в соответствующие органы, где он может услышать эту информацию", - добавил Зеленский.