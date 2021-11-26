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Зеленский заявил, что в Украине готовится переворот и может быть привлечен Ахметов

Общие новости
(4 голосов)

У владельца Шахтера возникли проблемы с властью

Зеленский заявил, что в Украине готовится переворот и может быть привлечен Ахметов

shakhtar.com

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции заявил, что в стране готовится государственный переворот, запланированный на начало декабря, и к нему может быть привлечен владелец "Шахтера» Ринат Ахметов.

"Я получил информацию, что 1 [декабря] в нашем государстве будет государственный переворот. <...> У нас есть не только агентурная информация, но даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечено $1 млрд и тому подобное», - цитирует главу государства сайт nv.ua.

Зеленский также заявил, что Ахметова "вовлекают в войну против государства Украина», которую он, по словам президента, уже начал, и это станет "его большой ошибкой».

"Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой можно поделиться, или в соответствующие органы, где он может услышать эту информацию", - добавил Зеленский.

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В статье: Ринат Ахметов Владимир Зеленский
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Источник:
НВ

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Комментарии (50)
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Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 14:37
У меня только один вопрос: ЧТО в головах у людей, которые голосовали за это зеленое чмо?
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2021 в 14:33
Вопрос: Будет ли полномасштабная война с Россией? Ответ: Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет... Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, есть устрашение с некоторых площадок СМИ, что завтра будет война. Что мы должны знать – мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к экскалации.Мы ежедневно получаем разведданные, в том числе от разведки стран партнеров, которые нас поддерживают. Есть и военная помощь, и информационная помощь... техническая помощь, и финансовая помощь. Но в первую очередь, я считаю, что мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется, это интересная информация... У нас есть несколько агентурной информации, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено 1 млрд долларов. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова... Некоторые люди, представители РФ, и некоторые товарищи из Украины обсуждают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота. Скажем так, смены действующего президента. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну – в информвойну он уже втянут – против меня, против государства, это раскачивание внутри страны этой ситуации. (с)
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 14:38
"Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію". У перекладі на просту мову: "Рінат, приїжжай до мене, будьмо торгуватися".
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2021 в 14:42
ваще не палится!)))
0
0
GELO88 (киев)
26.11.2021 в 14:32
это про переворот в стиле Левандовского в госмаштабе, в исполнении Ахметова и Зеленского. Кувыркайтесь.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2021 в 14:25
Вопрос: Вы сказали о госперевороте, что у вас есть записи, которые говорят представители Украины с представителями России... Ответ: У нас есть запись, где звучит разговор о госперевороте, разговаривают люди из Украины с людьми – России. Я не готов об этом говорить (уточнил, что голоса Ахметова на записи нет, – ред. ). Это опасная информация, и его вовлекают в эту историю.(с)
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 14:25
что-то там Поц с Ахметом не поделили, и теперь выясняют отношения в публичной плоскости, тогда как Беня, Пинчук и Фирташ уже давно с зелеными договорились и тихо качают бабло из карманов "телезрителей", хавающих лапшу о борьбе с олигархами
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 14:34
Це просто димова завіса, інформаційний шум, за яким хочуть сховати і розслідування Белінгкет, і гучне святкування ювілея єрмака.
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
26.11.2021 в 14:19
Блин,сейчас глянул случайно немного пресухи зелёного,это трэш полный.Он точно на чём то плотно сидит.
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+1
0
Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 14:20
Кинь сссыль, если не сложно
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 14:23
зачем оно тебе?)
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
26.11.2021 в 14:25
Телик включи,почти по всем каналам,1+1, Интер и т.д
+1
0
Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 14:33
Люблю цирк с хорошими клоунами)
0
0
KadimXa (Харьков)
26.11.2021 в 14:15
Забавно,что кто-то защищает Ахметова. Ему принадлежал весь Донбасс,всё чиновники,менты,СБУ, прокуратура, предприятия, без его непосредственного участия невозможно было устроить там ДНР,лнр. Это только упоротый баран может отрицать.
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+3
-2
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 14:32
Не перебільшуйте. Ахмєтов з Колєсніковим контролювали економіку Донецької області. А ще там був Тарута, власник Макієвського меткомбіната, який поступався за потужністю лише двом Маріупольським меткомбінатам. А за Луганську область при януковочі відповідав Єфремов. І де зараз той Єфремов? Та власне і де Тарута?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2021 в 14:39
макеевский меткомбинат давно входит(-ил) в метинвест
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 14:40
ахмет был кинут мышебратьями, как и многие донецкие князьки поменьше. это тебе короткий факт, можешь погуглить
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
26.11.2021 в 14:14
Со всеми конкурентами-олигархами расправились, кроме Ахметова. Теперь пришла и его очередь, PR-подготовка началась.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.11.2021 в 13:58
При Порошенко переворотов не было, удобный для царя Пу был, можно было создать видимость войны, убивать добровольцев на фронте, торговать и распиливать бюджеты, а как пришел неудобный Зеленский - пошла муть и движения в кремле.
Ответить
+2
-14
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 14:03
А в чому "незручність" цього промосковського блазня?
Ответить
+9
-2
FC Energy (Новая Каховка)
26.11.2021 в 14:05
Зачем устраивать гос перевод против своего же "промосковского"? Что с логикой?
+2
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 14:07
Який ще госпєрєворот? Він бреше як дихає. Наявність на потоках Коломойші та Пінчука з Ахметовим та інших - це й є держпєрєворіт.
+6
-1
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
26.11.2021 в 14:11
Угу, не было, когда пока такие, как ты, с большим воодушевлением обcиpaли Порошенко, он отдавал персональные приказы о боевых операциях, применении тактических ракет и т. п. И уговаривал Запад как-то не поддаваться Путину. За что против него была развернута беспрецедентная информационная кампания как олигархами, так и русскими. Успешная, раз вы так проголосовали. А ваш мелкий чмошник, при карманных журналюхах, уже обделался, когда просто потому, что с ним кто-то не согласен.
Ответить
+5
-2
DesnaUA (Чернигов)
26.11.2021 в 14:21
Ещё один ...
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 14:31
При Порошенко олигархи сидели тихо и только бубнили со своих телеканалов про барыгу Пороха, и Фирташ не получал 60 млрд из бюджета, и Беня не получал под контроль энергетику, и Ахмет не богател на 2 лярда баксов в год. Но потом такие уеы как ты насмотрелись телевизора и выбрали обдолбаного предателя, который вместе с олигархами ворует в космических масштабах и сдает тебе на лицо анализы про борьбу с этими олигархами
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+1
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
26.11.2021 в 13:52
Вот диктаторы всегда и получаются из таких напуганных мелких чмoшников. Сейчас его еще ловко втянут в расправу не то над нашими разведчиками, не то над Ахметовым, не то над Порошенко, и тогда ему вообще будет некуда отступать. Боже, какое же оно мерзкое ничтожество...
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+10
-2
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 13:51
В парламентсько-президентській Україні вже відбулася антиконституційна концентрація влади в одних руках людини, яку взагалі ніхто не обирав, бо вона є просто офісним клерком, і яка також за багатьма ознаками є ще й агентом країни агресора. Тому будь-який злив інформації через неї є діверсією того ж кремля з метою встановлення в Україні абсолютної диктатури, повністю підконтрольної пуйлу. Шлях до диктатури зеленське почало ще в Омані в січні 2020 року, де патрушев посадив віслючка на кдбістський гачок, і всі подальші кроки янелоха включно зі зливом блискучої операції проти вагнерівців, лише затягували петлю на його шиї. А нинішня "війна" з ахметовим - це ще й спроба перемкнути увагу людей зі своїх відвертих про#банів на кшталт 4-денного гучного вертольотного святкування ювілея дєрьмака на дачі в Карпатах на якусь іншу начебто гучну подію.
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+11
-2
Astor Astor (Одесса)
26.11.2021 в 13:50
В общем, нынешние события - это закономерный итог "Революции Гидности", с чем я и поздравляю большинство присутствующих. Можете сами себя тоже поздравить и похвалить - молодцы, чего уж там. Некоторые даже яйца не зря морозили, другие только в интернете "воевали", но тоже молодцы - приложили руки, старались, как могли.
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+5
-8
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
26.11.2021 в 13:57
Врать некрасиво. Нынешние события — закономерный итог именно что отката от того, что было достигнуто в результате той революции. Просто быдлу не понравилось, что с неба не начали падать конфетки, и оно проголосовало за того, кто эти конфетки пообещал. Революция достоинства как раз дала много хорошего, а вот жадная тупость избирателей и привела к власти этого мелкого чмошника. Просто электорат продался за обещания. Которые, кстати, никто и не думает выполнять...
Ответить
+10
-2
Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 14:18
Народ любит популистов, которые обещают золотые горы, а после выборов ничего не делают
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 14:32
оно уже тут давно зашкваренное ходит и шпарит по методичкам
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
26.11.2021 в 13:40
Вы уроды все делите ни как не поделите сферы влияния, денежные потоки, а война против Украины идёт уже давно с помощью параши зели всяких Ермаков Тимошенок и прочей шалупени, и конечно на верху этого айзберга сидит рижий ублюдок который ими всеми играет как солдатиками - дёргает за ниточки своих карманных депутатов, да что там целые партии фракции и блоки. Вы *Уки уже до ниточки обобрали народ но вам все мало, тут и без россии идёт геноцид.
Ответить
+3
-3
football_soccer (Украина)
26.11.2021 в 13:38
зачем олигарху убирать самого удобного для олигархов президента за всю историю независимости? сказали олигархи поднять тарифы - он поднял и еще будет поднимать. Уже есть разговоры, что за 1 квт света через 2 года будут просить 3,5грн (!!) , а сколько будет газ стоить в мае 2022 , даже думать страшно. Все говорят, мол, это европа с одной стороны виновата и россия с другой , из-за них высокие тарифы , но вы просто прогуглите кому у нас принадлежат обл.энерго и обл.газы . Очень удобно получается, в тарифах виновата европа и россия но денюжки капают на счета олигархов. так зачем олигархам свергать такого удобного президента?
Ответить
+6
0
FCZK-1922 (Кировоград)
26.11.2021 в 13:41
Кто президент? Это зелёное чучело? Он марионетка. Там конфликт с Ермаком и его быками у рижего, мы на пороге нового (очередного) деребана.
Ответить
+10
-1
Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 13:42
Навыбирали, блд
+6
0
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 13:56
дєрьмака взагалі ніхто не обирав. Його навіть керівником адміністрації не могли призначити офіційно, так само, як і богдана, бо вони всі підпадали про закон про люстрацію. Тому зелене чувирло і перейменувало Адміністрацію Президента України в "офіс преЗЕдента", який навіть не має статусу державної установи.
+7
0
Astor Astor (Одесса)
26.11.2021 в 13:45
Зеленский - непредсказуемая самовлюбленная истеричка. А его санкции СНБО - совершенно незаконны. Сегодня ввел против Медведчука, а завтра введет против Ахметова или Порошенко. Из-за чего началась "война" между Ахметовым и Зеленским? Из-за того, что Зеленский попытался взять под контроль медиа-активы Ахметова, а тот спустил на него всяких Шустеров с Гордонами. Тут основные факторы: 1) истеричность и самовлюбленность Зеленского, который не приемлет критику в принципе (актеришка привык, что восторженная публика ему рукоплещет); при этом Зеленский в принципе не способен решать сложные проблемы с ростом цен и тарифов, падением уровня жизни, энергетическим кризисом и пр.; 2) элементарные инстинкты самосохранения у олигархов, которые просто боятся попасть под раздачу в условиях полной турбулентности власти; 3) топливно-энергетический кризис, который может привести к массовым протестам зимой. Вот все и готовятся, каждый по-своему. И в первую очередь - в информационном поле.
Ответить
+7
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
26.11.2021 в 14:06
Он пришел к власти с обещаниями одолеть коррупцию и посадить главных врагов Украины парашу пхметова и всяких остальных коломойских, а в итоге оно само и возглавило эту коррупцию со своими кирюшками да ермаками. По поводу топливо энергетического кризиса, так это монополия рыжей твари и не первый год. Было бы здорово если бы его(Ахметова) устранили от слова вообще, но к сожалению на его место вылезет новое существо, та около корыта столько пятаков хрюкают, только ждут...
+2
0
Astor Astor (Одесса)
26.11.2021 в 13:26
Газ был в 2014-м по 78 копеек (0,78 гривны), сейчас - уже до 32 гривен. Рост цен более чем в 40 раз. Но этим тварям всё мало - пирога на всех уже не хватает, так что начали грызть друг друга. Можно было бы только посмеяться, да вот в начале зимы всё это как-то не радует. Как бы большинству населения не пришлось сидеть без света и с холодными батареями. Веерные отключения уже идут полным ходом, под реляции об их невозможности и "кремлевской пропаганде". Разговоры, что Ахметов "сдал Донбасс" - это конечно бред. Он на потере Донбасса потерял львиную долю своих активов. К тому же он финансировал не только "Свободу" с партией Ляшко, но и некоторые батальоны типа "Азова". Так что его вина в потере Донбасса - примерно такая же, как у Турчинова или Порошенко, но уж точно не больше.
Ответить
+3
-13
Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 13:27
Он надеялся остаться в доле, но его прокинули. Без его ведома никто на Донбассе громко перднуть не посмел. А тут вдруг вооруженные отряды да без его ведома. Ага.
Ответить
+9
-1
Astor Astor (Одесса)
26.11.2021 в 13:33
Вы просто ни черта не понимаете, когда пишете, что Ахметов там прямо так вот всё решал. На бизнес-уровне - это одно, а когда начинаются массовые народные волнения - это совсем другое. Тут у крупной буржуазии есть только одна возможность остаться при делах - выступать формально на стороне народа и попытаться оседлать протест. Ахметов не мог этого сделать, потому что у него больше половины активов - на остальной части Украины. Так что он изначально был в патовой ситуации, а точнее даже - в цугцванге, любой ход только ухудшал положение. Впрочем, он смог неплохо выкрутиться, договорившись обо всем с Порошенко. Но по деньгам он потерял очень сильно.
+1
-11
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 14:16
Які "масові народні заворушення"? Що ти верзеш? Ну назбирали кілька сот місцевих істеричних бабців, які верещали "путін прийди". Але ж адміністративні будівлі захоплювали не ці бабці, а "командировані" з Криму, з ростовської та воронезької областей грушники, "казачки", гопота та інші "ввічливі люди" путлера з росіянськими паспортами. Те саме було і в Харкові. Я був на площі під час спроби захоплення будівлі обладміністрації, чув їхні розмови - харківян там не було. А вже потім дізнався, що оту всю наволоч завозили автобусами з Бєлгорода та Воронежа. І в Одесі 2 травня було те саме. Маса людей, завезених з Придністровя. І це все стало можливим виключно через те, що ригоаналівська місцева влада робила вигляд, що вона "не втручається у волевиявлення народу", а насправді місцеві менти просто самоусунулися від виконання своїх обовязків або перейшли на бік ворога, як сбушники Донецька, що відкрили арсенал зі зброєю для нападників. Ніяка приватна охорона олігарха Ахмєтова не могла протидіяти диверсійно-десантним підрозділам гру та фсб рф, тому Ахмєтов навіть був змушений через всяких там гіркіних передавати "новій владі" прохання не руйнувати його маєток.
+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
26.11.2021 в 14:16
Бедный несчастный татарин, да, действительно после майдана у него были потери, за то потом каким то фантастическим образом он начал наращивать капитал при чем большая часть активов осталась на неподконтргльной територии. Что это значит, а то что он договорился с парашей на пару грабить страну ( а после и с командой клоуна ) это раз, а второе что он себя не плохо чувствует и за линией разграничения, значит договорился с руководством ДНР, а значит он попадают под статью об угрозе национальным интересам сам, но кто же его посадит и если вся рада это его прислужники. Кстати он увиличил свое состояние в три раза, с чего бы это вдруг, а ну да монополия рынка энергетики и газовой отрасли, скоро последние носки с нас снимит. Не нужно эту тварь защищать, не удивлюсь если он вместе с парашей в 2014 сдавали Крым с донбасом.
Ответить
+1
0
Lithium (Киев)
26.11.2021 в 14:42
Ринат Леонидович, голубчик вы наш, вы ли это? Не слушайте этих пройдох и правокаторов, как и мы их не слушаем. Вы - наша последняя надежда и опора, вы - наш последний витязь и князь. Потому как Россия нам уже не помощница, не вызволительница - Крым вернула, а Донбасс, видимо, не сильно и желала. Тепереча ютимся по Киевам, Харьковам и Днепрам, а вы на чужбинушке в Лондоне тоскуете. Одна надежда на вас и вашу волю, берите все бразды правления в собственные руки, не пологайтесь более на ляшков и опзжистов,- вершите, творите, а если понадобится - рвите и крушите, а мы подсобим. И пусть вам Бог помогает, здоровья вам и вашей семье!
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
26.11.2021 в 13:25
І ми йому як би віримо, тому що не без "участі донА" відбулась окупація Донбасу... Утім в той же час і про "На себе подивись блаЗЕнь!" не забуваємо! Хіба твоє "Перестать стрелять!" менша зрада ніж ПОДУДІМ
Ответить
+6
0
yaraz88 (Одесса)
26.11.2021 в 13:17
Человек,один из не многих кто вкладывает в футбол куча денег на протяжении столько лет,чей клуб чуть ли не единственная стабильная гордость Украины,и его хотят прижать??!что за дибилизм,не ту страну Гондурасом назвали
Ответить
+2
-12
avatar
SeventyFour (Phoenix)
26.11.2021 в 13:21
Какие вкладывает? С вас-овец стрижет! Рыжего бандита на нары. А лучше расстрелять
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+9
-1
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2021 в 14:19
Тільки після зеленого.
+1
0
Only DK (Kyiv)
26.11.2021 в 13:16
От рыжей падлы можно ожидать все, что хочешь. Оно сдало Донбасс в2014, оно и всю Украину сдаст, если ему будет выгодно
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+8
-5
Judas (Київ)
26.11.2021 в 13:05
Да, пусть приезжает на Банковую. Там сразу его в кандалы.
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+5
-2


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