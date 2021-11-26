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"Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было" - Ахметов ответил Зеленскому

Общие новости
(3 голосов)

Зеленский заявил о возможном участии Ахметова в государственном перевороте

"Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было" - Ахметов ответил Зеленскому

ФК "Шахтер"

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов ответил на слова Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о его возможном участии в государственном перевороте.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент.

Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны, и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Владимир Зеленский
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Комментарии (8)
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krakow (Херсон)
26.11.2021 в 22:04
"Как почетный святой,почетный великомученик,почетный папа римский нашего королевства...".
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0
0
Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 22:04
Это называется ипала жаба гадюку.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
26.11.2021 в 21:55
Ух ты закусились. Дальше будет интересно. Продолжение будет однозначно
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
26.11.2021 в 21:47
Наш президент - это вообще одна сплошная ложь.
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
26.11.2021 в 21:46
Юа футбол вы там обкуренные что-ли? Как эта новость относится к футболу?
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
26.11.2021 в 21:26
Пипец шахтеру
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+1
-1
Тренерую (Столица)
26.11.2021 в 21:31
Пипец нам, тариф на электроэнергию снова возрастёт (
Ответить
+2
-1
avatar
WuTаng (Київ)
26.11.2021 в 21:49
Ну так ти же терпіла і заплатиш, можеш лише скиглити в інтернетику. Сцикло)
+1
0


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