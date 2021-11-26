"Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было" - Ахметов ответил Зеленскому
Зеленский заявил о возможном участии Ахметова в государственном перевороте
ФК "Шахтер"
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов ответил на слова Президента Украины Владимира Зеленского, который
"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент.
Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.
Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны, и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – сказал Ахметов.
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