"Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было" - Ахметов ответил Зеленскому

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов ответил на слова Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о его возможном участии в государственном перевороте .

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент.

Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны, и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – сказал Ахметов.