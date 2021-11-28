Трудная победа Динамо, погром от Днепра-1, успех Аталанты. Главные новости за 27 ноября
А также три очка Барселоны и финал Копа Либертадорес
фото - СК Дніпро-1
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 27 ноября
Динамо одержало трудную победу над Минаем
Хотя первый тайм не предвещал беды. Команда Луческу забила быстрый мяч (Цыганков реализовал пенальти) и создала еще несколько опасных моментов, не позволяя сопернику подходить к воротам Бущана. А вот после перерыва "Минай" создал много проблем обороне "Динамо" – Ахмедзаде, Селезнев, Месхи могли сравнять счет, но не хватило точности. Киевляне же на 90+6-й минуте забили свой второй мяч (Шапаренко) и отпраздновали таким образом победу 2:0.
Днепр-1 вышел на чистое третье место
В центральном поединке 16-го тура встречались претенденты на бронзу - "Днепр-1" принимал "Ворсклу". Игра началась ошеломляюще для полтавчан – уже на десятой секунде Гуцуляк забил гол у гостей. Подопечные Максимова так и не смогли оправиться от нокдауна. В начале второго тайма Ризнык отбил пенальти, но затем Довбик оформил дубль, а Пихаленок и Гуцуляк сделали счет неприличным. Только на 84-й минуте Кравчук забил ответный. 5:1 – "Днепр-1" единолично занимает третье место в УПЛ. Еще в одном матче дня "Черноморец" уступил на собственном поле "Десне" - единственный гол забил Тотовицкий.
Малиновский помог Аталанте обыграть Юве
Руслан провел на поле 87 минут, пока был заменен. "Аталанта" забила в середине первого тайма – отличился Дуван Сапата. "Ювентус" как ни пытался, отыграться не смог, так что можно считать состоялся реванш за финал Кубка Италии в прошлом сезоне. Команда из Бергамо идет четвертой в турнирной таблице, отставая от "Интера" на три очка. "Нерадзури в субботу одолели "Венецию" на выезде 0:2. Неожиданно потерпела поражение "Фиорентина" – 2:1 от "Эмполи".
Ливерпуль вышел на второе место АПЛ
Конечно, это пока ситуативно, ведь свой матч не сыграли "Манчестер Сити" и "Вест Хэм". Тем не менее, команда Клоппа сокрушила "Саутгемптон" 4:0. Удивительно, но на этот раз обошлось без Салаха – дубль у Жоты, голы у Тьяго и Ван Дайка. "Арсенал" тем временем при тотальном преимуществе обыграл "Ньюкасл" 2:0. Вторую победу подряд одержал во главе "Астон Виллы" Стивен Джеррард - на этот раз бирмингемцы обыграли "Кристалл Пелас" 1:2.
Барселона вырывает три очка в конце игры
Каталонцы приехали в гости к "Вильярреалу". Первый тайм обошелся без голов, а после перерыва сразу отличился Фрэнки де Йонг. Желтая Субмарина усилиями Чуквуэзе отыгралась в середине тайма, но не удержала ничью. На 88-й Депай снова вывел "Барсу" вперед, а на 90+4 Коутиньо реализовал пенальти – 1:3 и команда Хави остается на седьмой строчке.
Бавария и Боруссия уходят в отрыв в Германии
Мюнхенцы минимально обыграли аутсайдера – "Арминию", единственный гол на счету Сане. "Боруссия" из Дортмунда выиграла у "Вольфсбурга" со счетом 1:3, наконец-то вернулся Холанд и сразу записал на свой счет забитый мяч. "Боруссия" отстает от "Баварии" на один балл, а вот "Фрайбург", который идет третьим, отстал от дортмундцев уже на восемь, поскольку проиграл "Бохуму" 2:1.
Определилась сильнейшая команда Южной Америки
В столице Уругвая Монтевидео состоялся финал Копа Либертадорес 2021 года. В решающем матче сошлись бразильские "Палмейрас" и "Фламенго". "Палмейрас" забил ранний гол - уже на четвертой минуте отличился Вейга, но Габигол во втором тайме выровнял положение. Пришлось играть овертайм, а там удача улыбнулась "Палмейрасу" – Дейверсон принес команде, за которую выступаю Дуду, Луис Адриано и "харьковский" Виллиан, вторую победу подряд в главном клубном турнире континента.
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