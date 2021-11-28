Трудная победа Динамо, погром от Днепра-1, успех Аталанты. Главные новости за 27 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 27 ноября

Хотя первый тайм не предвещал беды. Команда Луческу забила быстрый мяч (Цыганков реализовал пенальти) и создала еще несколько опасных моментов, не позволяя сопернику подходить к воротам Бущана. А вот после перерыва "Минай" создал много проблем обороне "Динамо" – Ахмедзаде, Селезнев, Месхи могли сравнять счет, но не хватило точности. Киевляне же на 90+6-й минуте забили свой второй мяч (Шапаренко) и отпраздновали таким образом победу 2:0.

В центральном поединке 16-го тура встречались претенденты на бронзу - "Днепр-1" принимал "Ворсклу". Игра началась ошеломляюще для полтавчан – уже на десятой секунде Гуцуляк забил гол у гостей. Подопечные Максимова так и не смогли оправиться от нокдауна. В начале второго тайма Ризнык отбил пенальти, но затем Довбик оформил дубль, а Пихаленок и Гуцуляк сделали счет неприличным. Только на 84-й минуте Кравчук забил ответный. 5:1 – "Днепр-1" единолично занимает третье место в УПЛ. Еще в одном матче дня "Черноморец" уступил на собственном поле "Десне" - единственный гол забил Тотовицкий.

Руслан провел на поле 87 минут, пока был заменен. "Аталанта" забила в середине первого тайма – отличился Дуван Сапата. "Ювентус" как ни пытался, отыграться не смог, так что можно считать состоялся реванш за финал Кубка Италии в прошлом сезоне. Команда из Бергамо идет четвертой в турнирной таблице, отставая от "Интера" на три очка. "Нерадзури в субботу одолели "Венецию" на выезде 0:2. Неожиданно потерпела поражение "Фиорентина" – 2:1 от "Эмполи".

Конечно, это пока ситуативно, ведь свой матч не сыграли "Манчестер Сити" и "Вест Хэм". Тем не менее, команда Клоппа сокрушила "Саутгемптон" 4:0. Удивительно, но на этот раз обошлось без Салаха – дубль у Жоты, голы у Тьяго и Ван Дайка. "Арсенал" тем временем при тотальном преимуществе обыграл "Ньюкасл" 2:0. Вторую победу подряд одержал во главе "Астон Виллы" Стивен Джеррард - на этот раз бирмингемцы обыграли "Кристалл Пелас" 1:2.

Каталонцы приехали в гости к "Вильярреалу". Первый тайм обошелся без голов, а после перерыва сразу отличился Фрэнки де Йонг. Желтая Субмарина усилиями Чуквуэзе отыгралась в середине тайма, но не удержала ничью. На 88-й Депай снова вывел "Барсу" вперед, а на 90+4 Коутиньо реализовал пенальти – 1:3 и команда Хави остается на седьмой строчке.

Мюнхенцы минимально обыграли аутсайдера – "Арминию", единственный гол на счету Сане. "Боруссия" из Дортмунда выиграла у "Вольфсбурга" со счетом 1:3, наконец-то вернулся Холанд и сразу записал на свой счет забитый мяч. "Боруссия" отстает от "Баварии" на один балл, а вот "Фрайбург", который идет третьим, отстал от дортмундцев уже на восемь, поскольку проиграл "Бохуму" 2:1.

В столице Уругвая Монтевидео состоялся финал Копа Либертадорес 2021 года. В решающем матче сошлись бразильские "Палмейрас" и "Фламенго". "Палмейрас" забил ранний гол - уже на четвертой минуте отличился Вейга, но Габигол во втором тайме выровнял положение. Пришлось играть овертайм, а там удача улыбнулась "Палмейрасу" – Дейверсон принес команде, за которую выступаю Дуду, Луис Адриано и "харьковский" Виллиан, вторую победу подряд в главном клубном турнире континента.