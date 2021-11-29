Паритет для Шевченко, характер Реала, передачи Месси. Главные новости за 28.11. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Шахтер" минимально одолел "Ингулец", Вишняк стал главным тренером "Колоса", но и это не все наши новости на сегодня. В Италии "Дженоа" Андрея Шевченко получил первый балл, "Челси" сглупил в поединке с "Манчестер Юнайтед", Бензема и Винисиус принесли успех коллективу Анчелотти, а "ПСЖ" потерял ведущего игрока из-за травмы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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