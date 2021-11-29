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В Шахтере атаковали и до бразильцев. Сегодня День рождения у Андрея Воробья

Общие новости
(4 голосов)

Украинские нападающие "горняков" очень неплохо забивали

В Шахтере атаковали и до бразильцев. Сегодня День рождения у Андрея Воробья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Алексеевич Воробей родился 29 ноября 1978 года в Донецке. Украинский форвард, воспитанник футбольного клуба "Шахтер". За основной состав "горняков" играл с 1997-го по 2007 год. В составе донецкой команды выигрывал золото чемпионата и Кубок Украины (по 3 раза).

Также Воробей защищал цвета "Днепра", киевского "Арсенала", харьковского "Металлиста" и "Гелиоса".

Андрей выступал за национальную сборную Украины по футболу с 2000-го по 2008-й. В ее составе поехал на ЧМ-2006 в Германию. Воробей – член клуба Олега Блохина (152 гола). Входит в Клуб Сергея Реброва, так как забил более 100 голов в высшем дивизионе Украины.

Читайте такжеВоробей: Если сборная Украины до матча против Шотландии подумает, что мы сильнее, то соперники нас переедут

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В статье: Андрей Воробей
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Комментарии (3)
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Volder (Ков)
29.11.2021 в 11:08
Хай дует обратно тренеровать клубы из днр, мы не забыли!
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+1
0
Caballero (DC)
29.11.2021 в 09:55
Легенда!
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0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2021 в 09:47
Вітаю! Здоров'я та успіхів!
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0
-1


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