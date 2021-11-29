В Шахтере атаковали и до бразильцев. Сегодня День рождения у Андрея Воробья

Андрей Алексеевич Воробей родился 29 ноября 1978 года в Донецке. Украинский форвард, воспитанник футбольного клуба "Шахтер". За основной состав "горняков" играл с 1997-го по 2007 год. В составе донецкой команды выигрывал золото чемпионата и Кубок Украины (по 3 раза).

Также Воробей защищал цвета "Днепра", киевского "Арсенала", харьковского "Металлиста" и "Гелиоса".

Андрей выступал за национальную сборную Украины по футболу с 2000-го по 2008-й. В ее составе поехал на ЧМ-2006 в Германию. Воробей – член клуба Олега Блохина (152 гола). Входит в Клуб Сергея Реброва, так как забил более 100 голов в высшем дивизионе Украины.