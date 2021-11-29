Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и его партнер по команде полузащитник Евгений Коноплянка стали героями фильма "Большая прогулка".

В сети появился первый тизер-трейлер семейной кинокомедии, в которой нашлись роли для футболистов. В съемках киноленты также приняли участие Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Данилко, а также другие представители шоу-бизнеса.

Новый фильм выйдет на экранах украинских кинотеатров 24 февраля 2022 года.

В нынешнем сезоне 37-летний Пятов сыграл 11 матчей за "Шахтер", 7 из которых отстоял на ноль. 32-летний Коноплянка отыграл всего 2 поединка, результативными действиями не отмечался.