Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
Футболисты попробовали себя в роли актеров
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и его партнер по команде полузащитник Евгений Коноплянка стали героями фильма "Большая прогулка".
В сети появился первый тизер-трейлер семейной кинокомедии, в которой нашлись роли для футболистов. В съемках киноленты также приняли участие Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Данилко, а также другие представители шоу-бизнеса.
Новый фильм выйдет на экранах украинских кинотеатров 24 февраля 2022 года.
В нынешнем сезоне 37-летний Пятов сыграл 11 матчей за "Шахтер", 7 из которых отстоял на ноль. 32-летний Коноплянка отыграл всего 2 поединка, результативными действиями не отмечался.
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