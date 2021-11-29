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Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии

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(1 голосов)

Футболисты попробовали себя в роли актеров

Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и его партнер по команде полузащитник Евгений Коноплянка стали героями фильма "Большая прогулка".

В сети появился первый тизер-трейлер семейной кинокомедии, в которой нашлись роли для футболистов. В съемках киноленты также приняли участие Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Данилко, а также другие представители шоу-бизнеса.

Новый фильм выйдет на экранах украинских кинотеатров 24 февраля 2022 года.

В нынешнем сезоне 37-летний Пятов сыграл 11 матчей за "Шахтер", 7 из которых отстоял на ноль. 32-летний Коноплянка отыграл всего 2 поединка, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.11.2021 в 13:34
Конопа скоро в преЗеденты пойдет
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
29.11.2021 в 13:19
Коноплянка найшов своє.
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0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
29.11.2021 в 13:18
времени стало больше, пацаны уже не играют, коно вообще ХЗ футболист ли еще ... можно и в кино сняться
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0
-1
royalstas (Вінниця)
29.11.2021 в 13:13
Ну в кіно після цього трейлеру точно не піду..... хрінь повна.
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+3
-1
Caballero (DC)
29.11.2021 в 12:26
Мда. Які футболісти, таке й хохлокіно.
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+1
-9
balamyt (Boston)
29.11.2021 в 13:10
Как раз по части комедий в Украине получается не плохо.., надеюсь что и футболе Все выправится...
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0
0
royalstas (Вінниця)
29.11.2021 в 13:31
Та воно й видно 73% на виборах показали))) А зараз у нас глобальний квартал. Чекаємо перевороту, вже скоро =) Держу кулачки за переворот) Путч 1 грудня у всіх кінотеатрах країни...)
+1
0
Plagin (Prad)
29.11.2021 в 13:19
Ти дивився ваше космолайно, на які виділили мільярд в польот на космозоо.
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+1
0


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