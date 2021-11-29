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Блохин: Чувствовал радость, когда держал в руках Золотой мяч

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Дело было в далеком 1975-м

Блохин: Чувствовал радость, когда держал в руках Золотой мяч

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Легендарный футболист "Динамо" Олег Блохин накануне церемонии награждения Золотого мяча рассказал о воспоминаниях про свою победу в данной номинации, которая состоялась в 1975 году.

"Это было перед Новым годом. Я сидел дома и вообще не знал об этом. Вдруг мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч.

Первые, кто прислал мне поздравление в письме - это родители. Я чувствовал радость, когда держал награду в руках. Тогда я роздал очень много интервью. Еще не было интернета и со мной связывалось очень много наших и иностранных газет, " — сказал Блохин.

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В статье: Олег Блохин Золотой мяч
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Источник:
ТК Футбол

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