Блохин: Чувствовал радость, когда держал в руках Золотой мяч
Дело было в далеком 1975-м
Легендарный футболист "
"Это было перед Новым годом. Я сидел дома и вообще не знал об этом. Вдруг мне позвонили и сказали, что я выиграл Золотой мяч.
Первые, кто прислал мне поздравление в письме - это родители. Я чувствовал радость, когда держал награду в руках. Тогда я роздал очень много интервью. Еще не было интернета и со мной связывалось очень много наших и иностранных газет, " — сказал Блохин.
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Источник:ТК Футбол
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