Золотой мяч Месси, новый тренер МЮ, интерес к игрокам Шахтера. Главные новости за 29.11. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Седьмой Золотой мяч Лионеля Месси, но и это не все наши новости на сегодня. Другие премии от France Football, победа "Зари" на выезде, завершение первого круга в Первой лиге, назначение нового тренера в "Манчестер Юнайтед", а также желание клубов из топ-чемпионатов приобрести футболистов "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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