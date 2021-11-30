Золотой мяч Месси, новый тренер МЮ, интерес к игрокам Шахтера. Главные новости за 29.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Седьмой Золотой мяч Лионеля Месси, но и это не все наши новости на сегодня. Другие премии от France Football, победа "Зари" на выезде, завершение первого круга в Первой лиге, назначение нового тренера в "Манчестер Юнайтед", а также желание клубов из топ-чемпионатов приобрести футболистов "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.