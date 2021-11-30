Хорват, ставший своим в Украине. Сегодня День рождения у главного тренера СК Днепр-1 Игора Йовичевича

Игор Йовичевич родился 30 ноября 1973 года в городе Загреб. Бывший хорватский полузащитник, ныне главный тренер "Днепр-1". Воспитанник загребского "Динамо". В 17 лет подписал контракт с мадридским "Реалом", однако выступал за вторую команду "сливочных".

Позже играл за "Загреб", японский клуб "Иокогама Ф. Маринос", бразильский "Гуарани" и китайский "Шэньян Цзиньдэ". В 2003 году стал игроком львовских "Карпат", после чего завершил карьеру в китайском клубе "Зухай". Выступал за юношескую и молодежную сборную Югославии.

В 2010 году вошел в менеджмент львовских "Карпат". Затем являлся наставником молодежной и юношеской команды, а с 2014 года работал исполняющим обязанности главного тренера. С 2020-го Йовичевич – коуч СК "Днепр-1". Примечательно, что за время нахождения в Украине он хорошо выучил язык.