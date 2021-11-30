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Хорват, ставший своим в Украине. Сегодня День рождения у главного тренера СК Днепр-1 Игора Йовичевича

Общие новости
(2 голосов)

48 лет!

Хорват, ставший своим в Украине. Сегодня День рождения у главного тренера СК Днепр-1 Игора Йовичевича

СК Днепр-1

Новина українською

Игор Йовичевич родился 30 ноября 1973 года в городе Загреб. Бывший хорватский полузащитник, ныне главный тренер "Днепр-1". Воспитанник загребского "Динамо". В 17 лет подписал контракт с мадридским "Реалом", однако выступал за вторую команду "сливочных".

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Позже играл за "Загреб", японский клуб "Иокогама Ф. Маринос", бразильский "Гуарани" и китайский "Шэньян Цзиньдэ". В 2003 году стал игроком львовских "Карпат", после чего завершил карьеру в китайском клубе "Зухай". Выступал за юношескую и молодежную сборную Югославии.

В 2010 году вошел в менеджмент львовских "Карпат". Затем являлся наставником молодежной и юношеской команды, а с 2014 года работал исполняющим обязанности главного тренера. С 2020-го Йовичевич – коуч СК "Днепр-1". Примечательно, что за время нахождения в Украине он хорошо выучил язык.

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В статье: Игор Йовичевич
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (6)
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Volder (Ков)
30.11.2021 в 10:57
Игорь классный тренер и как человек супер! С днём рождения!
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+2
0
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alex69 (Париж)
30.11.2021 в 10:44
Вiтаю! Бажаю з Днiпром-1 стати чемпiоном Украiни!
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2021 в 10:26
Вітаю! Здоров'я та успіхів!
Ответить
+5
0
Prach13 (Дрогобич)
30.11.2021 в 10:18
Моі щирі вітання.
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+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.11.2021 в 10:04
годный хороший тренер, один из лучших в нашем футболе. с днюхой!
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+5
0
download1 (huyersk)
30.11.2021 в 09:55
sretan rodendan!
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0
-1


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