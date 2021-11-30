Тренер киевского Динамо U-17 отправился на стажировку в Аталанту
Специалист проведет отпуск с пользой
Фото: 1927.kiev.ua
Тренер киевского "Динамо" U-17 Андрей Фартушняк отправился на стажировку в "Аталанту". Об этом сообщает Telegram-канал "ШАХ и ШАХ".
32-летний специалист также работает в сборной Украины U-17.
Юниорская команда киевлян лидирует в своей группе элит-раунда чемпионата Украины. Сборная U-17 вышла в элит-раунд отбора Евро-2022.
Фото: Telegram-канал "ШАХ и ШАХ"
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Источник:Telegram
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