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Тренер киевского Динамо U-17 отправился на стажировку в Аталанту

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Специалист проведет отпуск с пользой

Тренер киевского Динамо U-17 отправился на стажировку в Аталанту

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Тренер киевского "Динамо" U-17 Андрей Фартушняк отправился на стажировку в "Аталанту". Об этом сообщает Telegram-канал "ШАХ и ШАХ".

32-летний специалист также работает в сборной Украины U-17.

Юниорская команда киевлян лидирует в своей группе элит-раунда чемпионата Украины. Сборная U-17 вышла в элит-раунд отбора Евро-2022.

Тренер киевского Динамо U-17 отправился на стажировку в Аталанту - изображение 1
Тренер киевского Динамо U-17 отправился на стажировку в Аталанту - изображение 2
Фото: Telegram-канал "ШАХ и ШАХ"
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В статье: Андрей Фартушняк Динамо (Киев) U-17
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