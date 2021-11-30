Каналы Футбол 1/2/3 организовали гала-вечер в честь Золотого мяча и отметили 13-летие

29 ноября состоялось самое ожидаемое событие года – вручение престижной индивидуальной награды в футболе, легендарного Золотого Мяча. Прямую трансляцию торжественной церемонии из сердца Парижа зрители могли посмотреть на телеканале “Футбол 2” и на YouTube канале “Футбол 1/2/3”. По этому случаю телеканалы "Футбол" и первая легальная беттинг-компания Parimatch Ukraine организовали праздничный гала-вечер, на котором присутствовали Дарио Срна, Алексей Белик, Вячеслав Грозный, Александр Каденко, Андрей Бедняков, а также журналисты, комментаторы и эксперты телеканалов. "Футбол 1/2/3".

Александр Денисов: "Мы впервые в истории делаем в стране не просто трансляцию Золотого мяча. Мы решили собрать наших друзей, наших партнеров и решили это сделать специальным ивентом, чтобы вместе посмотреть, будет ли сегодня интрига с "Золотым мячом" или нет".

Кроме того, телеканалы "Футбол 1/2/3" отпраздновали свою очередную годовщину.

Александр Денисов: “Недавно каналам “Футбол” исполнилось 13 лет, и вот была идея как собрать наших друзей, нашу прессу – всех, с кем мы сотрудничаем. Мы одна большая футбольная семья, которая освещает футбол и хочет сделать футбол и спорт в этой стране лучше”.