Камбэк Мораеса, проблемы Яремчука, диалог Дьялло с Динамо. Главные новости за 30.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Жорже Жезуш разочарован эффективностью украинского форварда "Бенфики", но и это не все наши новости на сегодня. Восстановление и контракт Жуниора Мораеса, победы "Юве" и "Аталанты", травма Неймара, диалог талантливого сенегальского футболиста с киевским "Динамо", а также неожиданное поражение женской украинской сборной в матче с венгерками. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.