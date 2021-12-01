Камбэк Мораеса, проблемы Яремчука, диалог Дьялло с Динамо. Главные новости за 30.11. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеМораес вернулся, Неймар выбыл, а у Яремчука проблемы с тренером. Главные новости за 30 ноября
Жорже Жезуш разочарован эффективностью украинского форварда "Бенфики", но и это не все наши новости на сегодня. Восстановление и контракт Жуниора Мораеса, победы "Юве" и "Аталанты", травма Неймара, диалог талантливого сенегальского футболиста с киевским "Динамо", а также неожиданное поражение женской украинской сборной в матче с венгерками. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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