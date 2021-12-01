Сергей Кравченко: Коломойский принципиально не хотел платить долги Хуанде Рамосу, испанцам, агентам

Экс-хавбек "Днепра" Сергей Кравченко, который сейчас защищает цвета "Черноморца ", рассказал о том, как и почему прекратил свое существование днепровский клуб.

"Почему Коломойский так поступил с Днепром? Чтобы долги не платить. Почему он поставил крест на клубе? Тут есть много нелогичного. Мы дошли до финала Лиги Европы. Все эти долги можно было отдать за счет продажи Калинича, Дугласа, Коноплянки, других игроков. Это можно было сделать, но не сделали. Я не знаю почему. Логики в этом нет.

На следующий год, когда "Днепр" занял третье место, можно было отдать часть долгов (Рамосу и другим), 2–3 миллиона, это немного. Клуб попал в Лигу Европы (правда, я тогда был в аренде в "Волыни"). Можно было получить деньги за еврокубки, продать молодых игроков и выйти из ситуации. Но Коломойский так не сделал. Я не знаю, почему. У меня ответа нет. Я слышал, что он принципиально не хотел платить Хуанде Рамосу, испанцам, агентам", - сказал Кравченко.