Победа МЮ, достижение Роналду, контакты Динамо с Бухарестом. Главные новости за 2 декабря 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 декабря

В последнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги МЮ смог добиться победы над “Арсеналом”. Гости вышли вперед после странного гола Смит-Роу (де Хеа с травмой лежал на газоне во время удара), но Фернандеш сравнял счет в конце первого тайма. После перерыва Роналду вывел “Юнайтед” вперед, Эдегор сразу же сравнял счет, но последнее слово все же осталось за португальцем. Криштиану реализовал пенальти за фол на Фреде и установил окончательный счет – 3:2. В другом матче тура “Тоттенхэм” переиграл “Брентфорд” 2:0.

Криштиану Роналду не только помог “Юнайтед” выиграть у “Арсенала”, но и установил очередное профессиональное достижение. Португалец стал первым в истории футболистом, который забил 800 голов в своей карьере. В этой же игре португалец преодолел новый рубеж, забив 801-й гол.

Бухарестское “Динамо” рассматривает возможность тесного сотрудничества с киевским "Динамо". По словам главного тренера румынской команды Мирчи Редника, коуч чемпиона Украины Мирча Луческу пообещал ему помочь и выразил готовность отправить в Румынию одного или двух игроков для получения игровой практики.

Вице-президент технической комиссии федерации футбола Румынии Аурел Цикляну сообщил, что главный тренер “Динамо” Мирча Луческу рассматривается в качестве кандидатуры на пост наставника национальной команды. Правда, помимо Луческу, в список попали еще 11 тренеров.

В прошлом туре “Удинезе” сыграл безголевой матч с “Дженоа” Андрея Шевченко, но в игре с “Лацио” Маурицио Сарри фриульцы забили четыре гола, правда столько же и пропустили. 0:2, 1:3, 4:3, последний гол “Удинезе” на 90+9 минуте и три удаления. Серия А остается одним из самых зрелищных чемпионатов среди всех топ-лиг.

Киевское “Динамо” контактировало с 42-летним португальским специалистом Абелом Феррейрой, сообщает UOL Esporte. Киевляне были одним из многих клубов, которые выходили на контакт с Феррейрой, но получили от него отказ. Также Феррейрой, которых недавно привел бразильский "Палмейрас" ко второй подряд победе в Копа Либертадорес, интересуются "Аль-Райян" (Катар), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), "Фенербахче" (Турция), "Бордо" (Франция) и “Лидс” (Англия).