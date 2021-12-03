Достижение Роналду, будущее Луческу в Динамо и трансферы киевлян. Главные новости за 02.12. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПобеда МЮ, достижение Роналду, контакты Динамо с Бухарестом. Главные новости за 2 декабря
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", а Роналду установил очередное достижение, но и это не все наши новости на сегодня. Контакты киевского "Динамо" с "Динамо" из Бухареста, сообщение из Румынии по поводу интереса к Луческу, феерия "Удинезе" и "Лацио", а также контакты украинского гранда с тренером "Палмейраса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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