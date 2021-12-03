Жена Пятова рассказала, как Андрей оригинально сделал ей предложение
Все было слишком просто
piatova / Instagram
Жена голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия рассказала о том, как муж сделал ей предложение.
- Как Андрей сделал вам предложение?
- Мне просто пришло смс: "Давай поженимся". Я ответила: "Давай!" - вот и все. Вот и вся наша романтика.
- Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?
- Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально, - сказала Юлия.
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Источник:КраСавина
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