  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жена Пятова рассказала, как Андрей оригинально сделал ей предложение
В тренде

Жена Пятова рассказала, как Андрей оригинально сделал ей предложение

Общие новости
(1 голосов)

Все было слишком просто

Жена Пятова рассказала, как Андрей оригинально сделал ей предложение

piatova / Instagram

Новина українською

Жена голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия рассказала о том, как муж сделал ей предложение.

- Как Андрей сделал вам предложение?

- Мне просто пришло смс: "Давай поженимся". Я ответила: "Давай!" - вот и все. Вот и вся наша романтика.

- Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?

- Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально, - сказала Юлия.

Читайте такжеЖена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Юлия Пятова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
КраСавина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...