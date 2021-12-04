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Победа Шахтера, возможная аренда Супряги. Главные новости за 3 декабря

Общие новости
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Интерес к Яремчуку, переговоры "Днепра-1" и "Фламенго", перенос матча юниорских команд - все это в главных новостях за пятницу, 3-е декабря

Победа Шахтера, возможная аренда Супряги. Главные новости за 3 декабря

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3-е декабря.

"Шахтер" разгромил "Львов" в домашнем матче

Стартовал 17-й тур украинской премьер-лиги. В первой игре донецкий "Шахтер" на своем поле принимал "Львов". Фаворит разгромно победил, хотя сам матч очень простым не назовешь. Гости забили первыми (отличился Эрнест) и почти ушли на перерыв ведя в счете, однако перед самым свистком арбитр назначил пенальти, который реализовал Тете. Во втором тайме "Львов" поплыл, а "горняки" забили пять раз. Три голевые отдал Мудрик, а точные удары успели нанести Педриньо, Степаненко, Марлос, Бондаренко и Конопля. Для двоих последних это дебютные голы за "Шахтер". Коллектив де Дзерби временно возглавил таблицу и ждет субботнего матча "Динамо". "Львов" пока остается 12-м.

Румынский клуб может арендовать Влада Супрягу

21-летний форвард киевского "Динамо" может зимой сменить команду. Как сообщает PlaySport, "Клуж" активно следит за Супрягой и готов начать переговоры с чемпионом Украины. Тип возможной сделки - аренда с правом выкупа. Супряга полгода проведет за румынский клуб, после чего сможет окончательно сменить клубную прописку за семь миллионов евро. В текущем сезоне Супряга отыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Роман Яремчук находится в сфере интересов "Барселоны"

По крайней мере, такие новости сообщает Diario Gol. Каталонцы намерены зимой укрепить позицию центрфорварда и украинский нападающий находится в их списке. Однако не на первом месте. "Барселона" вначале интересовалась трансфером форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса, однако лиссабонцы затребовали большую сумму отступных. Яремчук каталонцам обойдется дешевле, однако пока Хави думает об этом переходе. На счету украинца восемь результативных действий (4+4) в 18-ти играх сезона.

Последний еврокубковый матч "Зари" пройдет со зрителями на трибунах

Хорошая новость для болельщиков луганчан. Последний матч в Лиге Конференций коллектив Скрипника проведет со зрителями на трибунах. Об этом передает официальный сайт команды. На игру "Заря" - "Буде Глимт" будут допущены зрители, которые имеют сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-Тест. Напомним, что у "Зари" нет шансов занять проходное место в своей группе, а потому встреча с норвежцами станет для них последней в этом еврокубковом сезоне.

Матч юниорских команд "Вереса" и "Динамо" был перенесен из-за погодных условий

Не только коронавирус мешает футболу. Иногда на пути спорта номер один встает погода. Матч юниорских команд "Вереса" и "Динамо" не был сыгран в пятницу, поскольку стадион принимающей стороны в Ровно завалило снегом. По данным официальной пресс-службы "Вереса", матч будет сыгран, но уже весной. "Динамо" отстает от "Шахтера" в юниорском первенстве на три бала, имея при этом одну игру в запасе. Ровенчане идут 15-мы.

"Днепр-1" намерен выкупить бразильского легионера

22-летний бразилец Билл может стать полноценным игроком "Днепра-1". Об этом передает Globo Esporte. По их данным, украинский клуб ведет переговоры с "Фламенго", которые сейчас находятся на завершающей стадии. Билл перешел в "Днепр-1" в феврале 2021-го, а срок действия соглашения истекает уже в конце текущего года. Потому днепряне намеренны удержать игрока. В составе команды Йовичевича бразилец провел 17 матчей и отдал две голевые передачи.

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
04.12.2021 в 06:55
То,что Яремчук находится в сфере интересов Барселоны-это сказка.
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