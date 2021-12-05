Разгром от Динамо, Малиновский с голом, смена лидера в АПЛ. Главные новости за 4 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 4 декабря

Матч 17-го тура УПЛ между "Вересом" и "Динамо" мог не состояться. Поле в Луцке изрядно промерзло, киевляне настаивали, что на нем играть опасно. Но Екатерина Монзуль все-таки решила провести игру. Но качество поля не помешало "Динамо" получить очередные три очка. Беньямин Вербич открыл счет, он же удвоил преимущество, а затем Цыганков сделал счет 0:3 после паса Гармаша. При этом Виктор не реализовал пенальти, пробив над перекладиной. Бело-синие и "Шахтер" имеют одинаковое количество очков и равную разницу мячей, но забитых у горняков больше.

Полтавчане сыграли вничью с "Рухом" - 0:0, но могли и проиграть, ведь львовяне били пенальти в первом тайме. Но в пятый раз подряд 11-метровый взял Ризнык, и это новый рекорд для чемпионата Украины. Во втором тайме "Ворскла" еще и в меньшинстве осталась из-за удаления Кравченко. А вот "Колос" одолел "Металлист 1925" в Харькове. Единственный гол на счету Диего Кариоки. Ковалевцы в последних четырех матчах набрали десять очков и подскочили на девятую строчку.

Красно-черные спокойно обыграли "Салернитану" 2:0. Они обошли "Наполи", который принимал "Аталанту". Уже на седьмой минуте Руслан Малиновский открыл счет, однако неаполитанцы не только сравняли, но вышли вперед. Впрочем, голы Демираля и Фройлера позволили "Аталанте" победить 2:3. "Наполи" же упал на третье место, поскольку "Интер" не оставил шансов "Роме" - команда Моуриньо проиграла на своем поле 0:3. У "Милана" 38 баллов, у "Интера – 37, у "Наполи" – 36, у "Аталанты" – 34.

Аристократы играли с "Вест Хэмом" и уступили со счетом 2:3. "Челси" дважды выходил вперед, но мячи Лансини и Боуэна разрешили отыграться, а на 87-й Масуаку забил победный гол для молотобойцев. Ярмоленко за игрой наблюдал со скамейки для запасных. Осечкой Челси воспользовались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Красные одолели "Вулверхэмптон" благодаря голу от Ориги на 90+4 минуте, они теперь вторые. Горожане – лидируют, команда Гвардиолы обыграла "Уотфорд" 3:1 (дубль на счету Бернарда Силвы, Зинченко не играл).

В Германии состоялось главное противостояние чемпионата – "Боруссия" принимала "Баварию". Уже на пятой минуте Брандт открыл счет, но Левандовски мгновенно выровнял положение, а Коман перед перерывом вывел уже "Баварию" вперед. Во втором тайме Холанд делает счет 2:2, но последнее слово было за Левандовским, реализовавшим пенальти. 2:3 в пользу мюнхенцев, оторвавшихся от дортмундцев на четыре очка. "Байер" идет третьим, аптекари выиграли у "Гройтер Фюрт" 7:1, четыре гола забил Патрик Шик.

"Барселона" уступила с минимальным счетом "Бетису". Единственный гол на счету Хуанми. Это первое поражение под руководством Хави. "Атлетико" забил первым на 68-й минуте в игре с "Мальоркой", но пропустил на 80-й и 90+1-й - 1:2. А вот "Севилья" обыграла "Вильярреал" 1:0. "Реал" увеличивает отрыв от преследователей – королевский клуб обыграл "Реал Сосъедад", несмотря на то, что травму получил Карим Бензема. Победу обеспечили голы Винисиуса Жуниора и Йовича.

На неделе парижане сыграли вничью 0:0 с "Ниццой". На этот раз камнем преткновения стал "Ланс". Тоже ничья, но команда Почеттино пришлось отыгрываться. Сделать это удалось только на 90+1-й минуте – Вейналдум забил с пас Мбаппе. Впрочем, лидерству ПСЖ ничего не угрожает, он опережает ближайшего преследователя на 13 очков.